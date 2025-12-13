Ghisleri, il sondaggio spedisce Meloni in orbita: FdI, botto in 7 giorni

Mentre Elly Schlein vede sgretolarsi il campo largo sulla politica estera e getta fumo negli occhi dei sostenitori pensando al toto-ministri del suo governo ipotizzando la vittoria alle politiche del 2027, ci pensa Alessandra Ghisleri a riportare la segretaria del Partito democratico con i piedi per terra. E lo fa bruscamente, numeri alla mano.
Il sondaggio di Only Numbers per Bruno Vespa a Porta a porta, su Rai 1, certifica infatti, la tendenza più che brillante di Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni non solo "tiene", ma addirittura guadagna lo 0,8% in una settimana portandosi al 30,5 per cento. Non basta al Pd guadagnare un punto secco, che lo porta al 23,5 per cento.
Certo, a piangere è soprattutto Giuseppe Conte: secondo la rilevazione della Ghisleri, infatti, il suo Movimento 5 Stelle cala dello 0,8% ed è ora al 10,5%, lontanissimo dai due partiti battistrada. Forza Italia segue al 9,2% (in calo dello 0,3%), mentre la Lega all'8,8% perde lo 0,2 per cento. Alle loro spalle arranca Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (-0,3%), mentre nel "sottobosco" della politica guadagnano qualcosa i moderati di Azione al 3,5% (+0,2%), con Italia Viva al 2,7% che al contrario cala dello 0,4 per cento. Infine +Europa all'1,6% cresce dello 0,1% e Noi Moderati dello 0,3% ed è all'1 per cento. In generale, il centrodestra è al 49,5% (+0,6%), mentre il centrosinistra al 31,5% cresce dello 0,8%. Il campo largo (molto teorico) al 44,7% perde lo 0,4%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47% (in crescita dello 0,4% rispetto all'ultima rilevazione).
Interessante anche un altro lato del sondaggio: se si dovesse votare oggi sul Referendum confermativo sulla giustizia, il 38,3% degli Italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere magistrati (cosi come uscita dal Parlamento) mentre il 29,4% voterebbe no, quindi per l'abrogazione, ancora indecisi sulla scelta, invece, il 32,3 % degli elettori.