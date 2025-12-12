Bernini smonta i collettivi: "Siete dei poveri comunisti"

Sono studenti di sinistra? Quindi, contestano. E lo fanno nella piazza della destra, ad Atreju. Il contestato è la ministra Anna Maria Bernini, i perditempo erano universitari – pochini – senza nulla da fare, gli applausi tutti dei partecipanti alla manifestazione in direzione della rappresentante del governo. I ragazzotti se ne sono dovuti tornare a casa sbeffeggiati dal cult «siete poveri comunisti», copyright Silvio Berlusconi, pronunciato al loro indirizzo proprio dalla Bernini. Una giornata un po’ così, turbata nemmeno tanto dai soliti urlatori rossi. A parti opposte non accade mai e chissà se qualche sociologo ci spiegherà mai il perché.
BOTTA E RISPOSTA
Quel che è successo è presto detto. I pochissimi eroici studenti dell’Udu (Unione degli universitari) si sono alzati durante l’intervento del ministro. E mentre gli studenti hanno urlato al ministro «non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno», in merito alla facoltà di Medicina, la Bernini ha risposto: «Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità». Non solo. La ministra è poi scesa dal palco andando a parlare con gli studenti: «Stavate meglio pagando 30mila euro? Ho investito 9,4 miliardi sull’università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco». Il che è regolarmente successo con gli strepiti di Pd, M5s e Avs, pronti a reclamare le dimissioni (ieri era il suo turno, evidentemente...). Ma certo la Bernini non fa passi indietro: «Ho ascoltato» gli studenti «loro non hanno ascoltato me, il problema è che hanno cominciato a contestarmi prima ancora che io iniziassi a parlare.
Sono scesa tra il pubblico, ho raccolto le loro domande. Sono risalita sul palco e ho risposto. Le contestazioni devono avere dei contenuti non devono essere solo slogan vuoti». E ancora: «Come si fa a rispondere agli slogan? – si è chiesta la ministra - io sto facendo una riforma seria con delle domande serie che formeranno medici seri». «Non possiamo penalizzare gli studenti, tutto quello che ci sarà da fare sarà fatto perché il nostro obiettivo è quello di valorizzare il ruolo di studenti che per la prima volta da 25 anni entrano tutti a formarsi dentro le università - sottolinea Bernini quindi ascolto chiunque, il tema è che per governare bisogna avere il coraggio di decidere». E quindi la notizia: «Saranno riempiti tutti i posti della graduatoria di medicina: 24mila posti saranno coperti sulla base delle valutazioni di merito perché le domande sono serie. Non vogliamo una sanatoria», assicura la Bernini, ma «la naturale evoluzione di una riforma che deve aspettare di arrivare a tutte le fasi di attuazione». Come accennato non potevano mancare le urla – da casa – della politica di opposizione. Ecco Elisabetta Piccolotti di Avs: «Bernini si permette anche di sfottere gli studenti che la contestano, di dire che sono inutili, di chiamarli “poveri comunisti”. Ma come si permette? Pensa di poter giocare alla politicante con la vita delle persone? Dovrebbe piuttosto chiedere scusa a tutti gli studenti e dimettersi». Immancabile, ovviamente, non c’è ministro che per loro possa salvarsi.
REAZIONI SCOMPOSTE
A seguire il premio inadeguatezza rilasciato dagli esponenti dei Cinque stelle.... «Non sembra che ci si trovi davanti ministri in grado di stare al di sopra dei personalismi: preferiscono presentarsi come vittime, come se ogni contestazione fosse una questione personale. Chi guida il sistema universitario dovrebbe garantire confronto e rispetto, non ricorrere a battutine insulse per screditare il dissenso». L’espressione «poveri comunisti» indispettisce proprio gli ex grillini... In materia, non poteva mancare Irene Manzi, del Pd. «Invece di fornire dati, monitoraggi e soluzioni, la ministra sceglie la via dell’attacco personale verso gli studenti. Davvero un pessimo segnale». Per il Pd poveri comunisti è diventato una parolaccia. Segno dei tempi.