Giorgia Meloni, il confronto con Schlein e Conte? Un trionfo: ecco le cifre

Alla fine, nonostante l'invito di Fratelli d'Italia, Elly Schlein non si è presentata ad Atreju. E anzi, la segretaria del Partito democratico aveva pure provato a dettare le regole a casa di Giorgia Meloni, pretendendo di sottoporre la premier a un confronto con la dem. Dal canto suo, la presidente del Consiglio le aveva spiegato che non spettava a lei decidere chi fosse il leader dell'opposizione e pertanto aveva proposto di includere anche Giuseppe Conte nell'ipotetico dibattito a Castel Sant'Angelo. Il risultato? La Schlein è scappata e la figuraccia è diventata di dominio pubblico.

Ma se il dibattito a tre si fosse regolarmente svolto a Roma? Secondo Youtrend, il risultato sarebbe stato impietoso... per la sinistra. Secondo il 48% delle persone sondate, Giorgia Meloni sarebbe - al momento - la leader più convincente. Dietro c'è il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, fermo al 24%. Staccatissima, invece, Elly Schlein che vanta un misero 13%.

Lo stesso sondaggio è stato effettuato anche per Francesca Albanese. Si rivela che il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non hanno fiducia nella relatrice speciale dell’Onu è cresciuta di 16 punti (erano il 25% all’8 ottobre), mentre la percentuale di coloro che hanno fiducia in lei è diminuita di 9 punti (erano il 26% all’8 ottobre). Tra gli elettori di centrodestra la maggioranza assoluta (53%) non ha fiducia in Albanese contro appena un 5% che ne ha, mentre tra chi vota i partiti del campo largo c’è una spaccatura: il 38% ha fiducia in lei e il 35% no, ma tra gli elettori del Pd prevalgono coloro che non si fidano (47%, contro il 34% che si fida).