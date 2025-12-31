Libero logo
"Finge di non sapere": Fdi inchioda Conte. E lui rimedia una figuraccia

mercoledì 31 dicembre 2025
"Finge di non sapere": Fdi inchioda Conte. E lui rimedia una figuraccia

2' di lettura

Dopo giorni di silenzio sull'inchiesta di Genova che vede Mohammad Hannoun accusato di aver finanziato Hamas attraverso la sua associazione Abspp, Giuseppe Conte ha scelto i social per un contrattacco. In un video pubblicato il 30 dicembre 2025, il leader M5S si presenta come vittima: "Adesso cercano di infangarci. A noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza e terrorismo, ci accusano di aver favorito il finanziamento di Hamas. Follia assoluta". Conte accusa gli avversari di strumentalizzare il caso per "pulirsi la coscienza" e infangare la "battaglia giusta" contro il "genocidio in corso" a Gaza, lodando i giovani che si sono mobilitati.L'ex premier evita chiarimenti sui rapporti tra il Movimento e Hannoun, optando per una difesa vittimistica e complottista, usando termini come "genocidio" come scudo. Immediata la replica di Federico Mollicone (Fratelli d'Italia): "Conte finge di ignorare la realtà. Al centro c'è l'associazione di Hannoun, e la deputata M5S Stefania Ascari ha promosso donazioni con coordinate bancarie, partecipando a missioni in Libano, Siria e Turchia". Mollicone critica l'uso propagandistico di "genocidio", ricordando che Israele ospita due milioni di arabi pacificamente, e l'Italia ha fornito aiuti concreti ai palestinesi.

"Conte non usi retorica per coprire colpe. In altri contesti, politici coinvolti sarebbero indagati. Chiediamo chiarezza immediata". Sul fronte giudiziario, Hannoun – detenuto a Marassi – è stato interrogato il 29 dicembre dalla gip Silvia Carpanini. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarazioni spontanee: nega finanziamenti al terrorismo, affermando che i fondi (conti bloccati da anni) erano per beneficenza umanitaria. L'inchiesta, supportata da intelligence, procede con accuse di finanziamento al terrorismo.

mohammad hannoun

