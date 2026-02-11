Milano-Cortina, Ghali senza vergogna: ecco su cosa tace

Ghali si lamenta di quanto accaduto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma nulla dice invece su quanto accaduto nel 2024. Come ricorda il Tempo, all'epoca - era febbraio del 2024 - il cantante milanese di origine tunisina ricevette un premio dall’Api, Associazione Palestinesi in Italia, il cui capo indiscusso era Mohammad Hannoun, ora indagato dalla Procura di Genova con l'accusa di essere all'apice della presunta "cellula" italiana di Hamas.
Ghali fu omaggiato dall’associazione per "aver utilizzato la tua piattaforma e la tua canzone 'Casa Mia' per diffondere un messaggio significativo agli spettatori di Sanremo". Durante la sua partecipazione al festival, infatti, l'artista aveva usato il palco dell'Ariston per parlare di "genocidio" con riferimento alla guerra di Gaza. Dopodiché aveva a sua volta omaggiato l’Api con un video nel quale si augurava "di vedervi presto" e si congedava con un "grazie per tutto quello che fate, vi voglio bene" e un saluto in arabo ai suoi "fratelli".
L’associazione, come si legge sul Tempo, avrebbe fatto recapitare a Ghali una targa per il suo impegno a favore della causa palestinese, senza nessuna premiazione ufficiale. Lo staff del cantante lo aveva definito "un regalo più o meno significativo come molti altri senza nessuna richiesta ulteriore". Ovviamente l’artista non avrebbe mai potuto sapere chi fosse o cosa facesse il capo dell’Api due anni fa. Oggi, però, alla luce di quanto sta emergendo, qualche parola da parte sua ce la si aspetterebbe.