Piazzapulita, il deliro di Michele Serra: "Ma perché non c'è una destra normale?"

"Ma perché non c'è una destra normale a questo mondo?". Ci risiamo. Su La7, questa volta a Piazzapulita, i compagni s'interrogano su dove sia finita quella destra che piace a loro. Tradotto: "dove è finita quella destra che perde?". Sì, perché gli intellettuali di sinistra hanno anche la pretesa di decidere quali battaglie debba combattere l'avversario e chi debba scendere in campo per farlo. Un'eresia, che può essere portata in televisione soltanto da Michele Serra, non novo a questo tipo di riflessioni.
Il giornalista di Repubblica è stato ospite nel programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Come in ogni puntata, va in scena il classico processo alla destra nazionale e internazionale. E da qui la grande riflessione di Serra: "La grande domanda che ci facciamo sempre Corrado, da quando facciamo queste chiacchierate, è: ma perché non c'è una destra normale a questo mondo? Dove è finita? L'hanno eliminata scientificamente? Perché questo rimetterebbe molto in asse questo scenario politico in tutti i Paesi, in tutto il mondo. Sembra che la destra sia diventata tutto questa roba qui: è impressionante".
Sulla scia del ragionamento di Michele Serra, ci si potrebbe chiedere: "Ma perché non c'è una sinistra normale in questo mondo?". Una sinistra che non demonizza l'avversario, che sa accettare le sconfitte, che ragiona per amore di patria piuttosto che per ideologia. Ma la risposta sarebbe troppo scontata.