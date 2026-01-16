Piazzapulita, il deliro di Michele Serra: "Ma perché non c'è una destra normale?"

"Ma perché non c'è una destra normale a questo mondo?". Ci risiamo. Su La7, questa volta a Piazzapulita, i compagni s'interrogano su dove sia finita quella destra che piace a loro. Tradotto: "dove è finita quella destra che perde?". Sì, perché gli intellettuali di sinistra hanno anche la pretesa di decidere quali battaglie debba combattere l'avversario e chi debba scendere in campo per farlo. Un'eresia, che può essere portata in televisione soltanto da Michele Serra, non novo a questo tipo di riflessioni.

Il giornalista di Repubblica è stato ospite nel programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Come in ogni puntata, va in scena il classico processo alla destra nazionale e internazionale. E da qui la grande riflessione di Serra: "La grande domanda che ci facciamo sempre Corrado, da quando facciamo queste chiacchierate, è: ma perché non c'è una destra normale a questo mondo? Dove è finita? L'hanno eliminata scientificamente? Perché questo rimetterebbe molto in asse questo scenario politico in tutti i Paesi, in tutto il mondo. Sembra che la destra sia diventata tutto questa roba qui: è impressionante".