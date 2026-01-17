Vincenzo De Luca, "la ricreazione è finita": le sconcertanti parole, ultimo siluro sul Pd

Per prima cosa l'ex presidente della Regione ed ex "sindaco-sceriffo" della città campana ha affrontato il tema della sicurezza ammonendo che " la ricreazione sta finendo ". Un clamoroso, non si sa quanto involontario disconoscimento del lavoro fatto dal Partito democratico e dallo stesso Napoli. Chissà se a Roma la segretaria dem Elly Schlein avrà sentito e apprezzato la nuova bordata dell'ingombrante De Luca, che già alle ultime regionali, da "alleato indipendente" ha creato non pochi imbarazzi e grattacapi al centrosinistra e al candidato grillino Roberto Fico , eletto come suo successore.

"Sto frequentando la mia città, Salerno. Sul lungomare, la mattina presto, troviamo sulle panchine bande di extracomunitari ubriachi, fatti di droga, impegnati a spacciare e a consumare. Fanno paura, e come fai a intervenire con gente che è ubriaca, spacca le bottiglie? Abbiamo bisogno di alcune pattuglie specializzate", "reparti speciali di forza dell'ordine per avere una presenza notturna nei luoghi della movida" proponendo "incentivi di 300-400 euro in più anche alla Polizia Municipale che si dichiara disponibile a collaborare con i reparti di forze dell'ordine per l'attività di repressione che serve contro chi porta il coltello in tasca". E ancora: "Ho notato una specie di blocco frigorifero messo sul marciapiede, abbandonato lì da un tipo che gestiva un piccolo negozio di vendita di bibite, un farabutto che ha messo lì questa cosa ed è scappato. Stiamo vedendo con le telecamere di individuarlo e di sanzionarlo. Fa parte del doppio impegno che dobbiamo assumere: sicurezza, rispetto per l'ambiente, civiltà dei rapporti. Dobbiamo spiegare a tutti quanti che davvero la ricreazione sta finendo. È finita, quindi è meglio cominciare a fare le persone civili e responsabili", ha promesso De Luca, sceriffo per sempre.