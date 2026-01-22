Cecile Kyenge "ha scartato 2 pazienti fragili": bufera sull'ex ministro Pd

Cecile Kyenge, ex europarlamentare Pd e oggi medico di professione, sarebbe stata segnalata all’Ordine dei medici di Modena per avere “scartato” due pazienti 87enni tra i suoi assistiti etichettandoli come “troppo fragili”. A segnalare questo comportamento sarebbe stato un ex collega di partito, Filippo Crimì, presidente dell’Ordine dei medici di Padova, già deputato del Partito democratico nella legislatura passata. Lo scrive il Mattino di Padova, che ha riportato la denuncia della figlia dei due anziani scartati. Kyenge avrebbe il suo studio di medico di famiglia nel capoluogo veneto nonostante la residenza in provincia di Modena.

"La dottoressa Kyenge ha scaricato i miei genitori attraverso un messaggino whatsapp - avrebbe raccontato la figlia della coppia -. Mi ha pure bloccato sul canale social di comunicazione tra pazienti e assistiti. E questo non va bene, perché a tutti gli effetti lei per 15 giorni doveva essere ancora medico di base". Secondo lei, si tratterebbe di una decisione inspiegabile: "Con la dottoressa Kyenge non c’erano mai stati screzi. Anzi, solo e sempre rapporti di stima reciproca e gentilezza".