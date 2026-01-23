Giorgia Meloni spiana le opposizioni: "In tre anni una giusta l'avrò fatta..."

Le opposizioni che dicono che devo essere chiara sul Board of peace "fanno il lavoro loro. Per chi ci guarda da casa: sono tre anni che sto al governo, avrò fatto tremila cose, è un dato statistico che una la devo aver fatta bene. Se invece le ho fatte male tutte forse è un po' strumentale...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista che andrà in onda stasera a 4 di sera su Rete4.

"Io penso di essere la prima che ha detto che l'Europa si deve un po' svegliare... Dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e quindi voglio dire... una cosa è che lo diciamo noi, quindi un po' mi è dispiaciuto - ha proseguito Meloni -. Però, ciò non toglie che indipendentemente da quello che tutti i nostri partner ci dicono su quello che dobbiamo fare, dagli Stati Uniti fino a Zelensky".