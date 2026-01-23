Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato? Meloni: "Sono indignata"

"Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il governo italiano chiederà conto alle Autorità svizzere di quanto accaduto". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Non solo Giorgia Meloni. Anche i due vicepremier hanno espresso indignazione per la scarcerazione di Moretti. "Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano. Rafforzeremo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai genitori delle vittime di questa incredibile sciagura. Continueremo a collaborare affinché le autorità svizzere accertino la verità e le responsabilità di quanto accaduto", così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Vergogna!", è invece il commento dell'altro vicepremier Matteo Salvini.