Matteo Lepore, FdI lo azzera: "Arrogante, convinto di detenere la verità"

"Le parole del sindaco Lepore dimostrano quanto viva oramai fuori dalla realtà. Fdi a Bologna svolge semplicemente il suo dovere di controllo ed espone legittimamente le proprie perplessità sui provvedimenti presi dalla giunta e dalla maggioranza che la sostiene".
Così il gruppo di Fdi in Consiglio comunale a Bologna ha risposto in una nota congiunta alle parole espresse dal sindaco Matteo Lepore questa mattina, durante la manifestazione dei sindacati contro il dimensionamento scolastico a Bologna, in cui sostiene che oggi, sabato 24 gennaio, "o ti inginocchi di fronte a Fdi o in questo Paese subisci delle ritorsioni". Insomma, il solito Lepore che sa solo attaccare il governo.
"Se Tar, Consiglio di Stato, Anac, Corte dei Conti hanno rilevato più volte delle irregolarità nelle azioni della giunta - si legge ancora nella nota - non è colpa del centrodestra, è perché le norme non vengono rispettate e in molti casi questo è emerso proprio grazie a Fratelli d'Italia". Lepore e la sua giunta, hanno concluso i consiglieri, "con la loro arroganza sono convinti di detenere la verità, di essere sempre nel giusto e si muovono senza tenere conto delle norme, pensando che i loro obiettivi siano persino superiori alle norme stesse".