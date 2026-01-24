Matteo Lepore, la sparata: "In Italia se non ti pieghi a FdI subisci ritorsioni"

"Stanno colpendo le regioni che non si inginocchiano a FdI. O ti inginocchi a Fratelli d'Italia o in questo paese subisci ritorsioni". Matteo Lepore da piazza Rosevelt, dove si è svolta la manifestazione indetta dai sindacati contro gli accorpamenti scolastici, fa quello che gli riesce meglio: attaccare il governo. "Lo dico davanti ai palazzi di Prefettura e Questura. Noi che non abbiamo la tessera di Fratelli d'Italia vogliamo rispetto e vogliono rispetto le forze dell'ordine che non hanno la tessera di FdI", ha aggiunto il sindaco di Bologna.

Negli ultimi giorni, la sua amministrazione ha ricevuto due stop pesanti: quello su Città 30 da parte del Tar dopo l'esposto di un tassista e l’appalto sulle mense scolastiche da parte dell’Anticorruzione. E ora, secondo la versione di Lepore, si aspetta nuove ritorsioni da Fratelli d'Italia. "Sul trasporto pubblico avremo gli stessi problemi" perché "il contratto nazionale non sarà rifinanziato. Vedremo quali città non saranno finanziate dal governo".