Referendum giustizia, il sondaggio: quel 55% che travolge la sinistra

Il Sì resta in vantaggio in vista del voto al referendum sulla giustizia. Nell’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto per il 22 e il 23 marzo: il Sì è al 55% e il No al 45%, con un’affluenza stimata al 62% (anche se, a differenza dei referendum abrogativi, ora non è previsto il quorum). Tra gli elettori di centrodestra il Sì è al 96% (No al 4%) e tra quelli di opposizione il No è all’88% (Sì al 12%). Tuttavia, nella totalità del campione la maggioranza assoluta (59%) dichiara che nella scelta su cosa votare pesano di più le motivazioni tecniche, nel merito della riforma sulla separazione delle carriere, rispetto agli orientamenti politici. Solo per una minoranza, infatti, del 27%, nella scelta incidono le motivazioni politiche relative al giudizio sul governo Meloni.

La rilevazione è poi passata a illustrare lo stato dei rapporti tra le varie forze politiche. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 dicembre 2025, crescono Fratelli d’Italia (29,4%) e il M5S (13,8%). Entrambi guadagnano 1,1 punti ciascuno. Al contrario, risultano in calo nello stesso periodo il Partito democratico (21,4%, -1,4%), Forza Italia (7,7%, -0,6%) e Alleanza Verdi Sinistra (6,7%, -0,7%). Variazioni più contenute o nulle per gli altri partiti, a partire dalla Lega (8,2%, +0,1%). Stabili le altre forze: Azione al 3,3%, +Europa 2,0%, Italia Viva 1,9%, Noi Moderati 0,9%.