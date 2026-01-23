Libero logo
Referendum giustizia, il sondaggio: quel 55% che travolge la sinistra

venerdì 23 gennaio 2026
Il Sì resta in vantaggio in vista del voto al referendum sulla giustizia. Nell’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto per il 22 e il 23 marzo: il Sì è al 55% e il No al 45%, con un’affluenza stimata al 62% (anche se, a differenza dei referendum abrogativi, ora non è previsto il quorum). Tra gli elettori di centrodestra il Sì è al 96% (No al 4%) e tra quelli di opposizione il No è all’88% (Sì al 12%). Tuttavia, nella totalità del campione la maggioranza assoluta (59%) dichiara che nella scelta su cosa votare pesano di più le motivazioni tecniche, nel merito della riforma sulla separazione delle carriere, rispetto agli orientamenti politici. Solo per una minoranza, infatti, del 27%, nella scelta incidono le motivazioni politiche relative al giudizio sul governo Meloni.

La rilevazione è poi passata a illustrare lo stato dei rapporti tra le varie forze politiche. Rispetto alla precedente rilevazione del 23 dicembre 2025, crescono Fratelli d’Italia (29,4%) e il M5S (13,8%). Entrambi guadagnano 1,1 punti ciascuno. Al contrario, risultano in calo nello stesso periodo il Partito democratico (21,4%, -1,4%), Forza Italia (7,7%, -0,6%) e Alleanza Verdi Sinistra (6,7%, -0,7%). Variazioni più contenute o nulle per gli altri partiti, a partire dalla Lega (8,2%, +0,1%). Stabili le altre forze: Azione al 3,3%, +Europa 2,0%, Italia Viva 1,9%, Noi Moderati 0,9%.

La rilevazione si è poi concentrata sull’opinione degli italiani sulle tre questioni di politica internazionale più rilevanti di questo inizio 2026. Per quanto riguarda l’Iran, il 42% degli intervistati vorrebbe un aumento delle sanzioni occidentali, per fare pressione sul regime di Khamenei, mentre una percentuale più bassa (21%) vorrebbe un intervento militare per rovesciarlo direttamente e una più bassa ancora (19%) non ritiene opportuno intervenire.
Capitolo Groenlandia: il 39% degli italiani vorrebbe inviare truppe sull’isola per scoraggiare Trump, mentre il 36% non vorrebbe fare nulla, lasciando che siano Danimarca e Stati Uniti a vedersela. Solo il 5% vorrebbe premere sulla Danimarca affinché ceda almeno in parte la sovranità agli Usa. Sul Venezuela, il 50% degli italiani esprime un giudizio negativo o molto negativo sull’intervento americano.

