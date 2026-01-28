Francesca Albanese, FdI contro il Consiglio d'Europa: "Cancellare"

Esplode un altro caso Francesca Albanese, questa volta a Strasburgo: Fratelli d'Italia chiede infatti al Consiglio d'Europa di cancellare l'audizione in Commissione Affari Sociali, Salute e Sviluppo Sostenibile, della relatrice speciale all'Onu per i territori palestinesi occupati, esprimendo "una forte preoccupazione in relazione al metodo e al merito della citata scelta". A scriverlo è la deputata di FdI Elisabetta Gardini, presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella lettera inviata al segretario generale della stessa Assemblea, Despina Chatzivassiliou. "Come è noto - continua Gardini - da parte della dottoressa Francesca Albanese sono state numerose le inaccettabili posizioni assunte in più occasioni sulla natura di un movimento terroristico, Hamas, responsabile del pogrom del 7 ottobre. Un personaggio inadeguato a ricoprire il ruolo istituzionale in seno a un’organizzazione internazionale che prevede il rispetto di un preciso codice di condotta che tuttavia appare dalla relatrice sistematicamente violato, come dimostrano da ultimo le dichiarazioni del Rappresentante permanente italiano all’Onu, Amb. Maurizio Massari. In particolare, in occasione della presentazione dell’ultimo rapporto della dottoressa Albanese in Terza Commissione dell’Assemblea generale a ottobre scorso, in cui l’Italia figura tra i 63 Stati accusati di 'essere complici del genocidio a Gaza', l’ambasciatore ha dichiarato che il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale e aggiunge che l’Albanese ha dimostrato il totale disprezzo - in particolare negli ultimi mesi - del codice di condotta per i relatori speciali, che include principi di buon senso come integrità, imparzialità e buona fede, che sono il fondamento di qualsiasi rapporto credibile, dell’attuazione del mandato e delle Nazioni Unite stesse'. Massari - sottolinea ancora la Gardini - ha infine ricordato che 'il codice di condotta invita i relatori a garantire che le loro opinioni politiche personali non pregiudichino l’esecuzione della loro missione e a mostrare moderazione, e discrezione per non compromettere il riconoscimento della natura indipendente del loro mandato'".

Inoltre, "come ampiamente riportato dalla stampa - ricorda la deputata meloniana - sono state numerose le prese di posizione istituzionali a fronte di seri e documentati elementi emersi in relazione alla condotta e alle frequentazioni della dottoressa Albanese, in particolare in riferimento a presunti soggetti legati con l’organizzazione terroristica Hamas. Non ultima la questione dei suoi attacchi alla senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, facendo emergere nei suoi discorsi profili marcati di antisemitismo. Tra l’altro - e qui veniamo al metodo - la decisione di procedere con questo invito è stata assunta ieri 27 gennaio, Giorno della Memoria. È una circostanza che, alla luce dei fatti emersi nelle ultime settimane e ampiamente riportati dalla stampa, rende questa scelta particolarmente problematica".

"In questo contesto - conclude la Gardini -, ritengo che il mantenimento dell’invito rischi di incidere negativamente sulla credibilità e sulla neutralità dell’Assemblea. Al di là di ogni profilo giudiziario, che non spetta all’APCE valutare, la questione riguarda l’opportunità istituzionale di offrire visibilità e legittimazione nell’ambito dei lavori del Consiglio d’Europa. Il punto è politico e istituzionale: invitare oggi la dottoressa Albanese rischia di trasmettere un messaggio sbagliato e di esporre l’Assemblea a un serio problema di credibilità". Pertanto "le chiedo, in modo chiaro e diretto, di riconsiderare l’invito e di valutarne la cancellazione. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e confido nella Sua attenzione su una questione che tocca direttamente la reputazione dell’Assemblea".