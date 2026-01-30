In piazza con i fischietti, il Pd sabota le Olimpiadi

Ieri una delegazione di +Europa ha manifestato davanti alla sede diplomatica americana a Roma. Sempre coi fischietti in bocca. «Sono il suono della resistenza che il popolo Usa ha messo in atto», ha spiegato il segretario, Riccardo Magi.

È un passaparola: «Venite con il fischietto. Lo stesso strumento usato dai cittadini di Minneapolis contro questi squadristi». Domani a Milano, in piazza XXV Aprile, alle ore 14,30 andrà in scena il primo capitolo della mobilitazione delle sinistre contro le «squadracce di Trump». Ovvero l’Ice, l’agenzia federale americana su immigrazione e dogane che sarà presente in Italia durante l’Olimpiade invernale e finita al centro delle polemiche dopo l’uccisione di due persone in Minnesota. Nonostante l’ambasciata degli Stati Uniti abbia chiarito la cornice entro cui opererà il personale - sarà un lavoro «strettamente consultivo e di intelligence, senza alcun coinvolgimento in attività di pattugliamento od operativa» - le iniziative di protesta si moltiplicano.

I NUMERI DEGLI AGENTI

Sempre ieri il governo italiano ha ulteriormente circoscritto l’impegno dell’Ice. «Saranno tre persone che lavoreranno dentro il consolato a Milano per poi dare eventuali informazioni alla polizia italiana», ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il quale è «inutile fare manifestazioni per tre persone». Per il collega Matteo Salvini, leader della Lega, i rappresentanti dell’Ice saranno ancora di meno: due: «Non ci saranno poliziotti americani per le strade a Milano».

Tant’è, la macchina organizzativa- sollecitata dai partiti dell’opposizione- va avanti. «Il punto non è se siano tre, sei o venti funzionari Ice, ma il fatto che ospitiamo chi ha seminato terrore negli Usa e ha giustiziato 37 persone avendo licenza di uccidere. Le manifestazioni sono utili e necessarie per esprimere indignazione nei confronti di una milizia di assassini», ha detto Angelo Bonelli, leader di Avs. Il co-fondatore del partito, Nicola Fratoianni, è tornato a chiedere l’allontanamento del personale dell’agenzia: «Una loro presenza in Italia la trovo totalmente folle. Il governo è ancora in tempo per poterlo dire». Non ci sono distinzioni tra le forze dell’opposizione: la presenza dell’Ice compatta il “campo largo”.

«Il governo italiano non può limitarsi a minimizzare», ha aggiunto Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Pd. A spingere per la piazza di domani - dove confluiranno il Pd e varie associazioni e sindacati (Anpi, Cgil, Sentinelli, Rifondazione comunista) - è stato soprattutto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino, però, non sarà presente: «Non ci sarò, sabato abbiamo una giornata particolarmente intensa. Non ci sarò certamente». Per Sala le motivazioni della protesta non sono venute meno dopo le spiegazioni tecniche sull’impiego dei funzionari Usa: «Quello che dovevo dire sull’Ice l’ho detto, l’idea che sul nostro territorio ci sia questa milizia non mi va». Il sindaco ha invocato la piazza alla vigilia dell’evento che dal 6 al 22 febbraio sarà ospitato dalla sua città: «L’Ice non sarà accettata dalla popolazione».

Quasi una chiamata al sabotaggio. Eppure Milano, insieme a Cortina, sarà la sede principale dei Giochi. «La sinistra ha le sue priorità, noi abbiamo le nostre: stare dalla parte di chi difende gli italiani onesti e garantire strumenti adeguati a chi combatte la criminalità», ha replicato Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

La settimana prossima, nella giornata inaugurale, il 6 febbraio, ci sarà anche la piazza degli “antagonisti”. L’appuntamento è alle ore 14,30 in piazza Scala, da tempo ribattezzata “piazza Gaza”. All’appuntamento si ritroveranno Potere al Popolo, i “collettivi” dell’Osa, l’Organizzazione studentesca d’alternativa, e l’Usb. «Vogliamo tornare a riempire piazza Gaza contro repressione, guerra e sfruttamento». Quel giorno ci sarà anche Chris Smalls, esponente dell’Amazon Labor Union, «attivista e sindacalista in prima linea nelle lotte dei lavoratori e delle mobilitazioni “Ice out!” di queste settimane». Si tratta di un appuntamento non autorizzato, visto che quel giorno è in programma la cerimonia inaugurale che porterà in città 52 Capi di Stato odi governo. Ciononostante, sono state annunciate «azioni diffuse».