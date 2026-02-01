Silvia Salis, la grande manovra nel Pd: lei al posto di Elly Schlein?

Sì, d’accordo, il referendum sulla giustizia, l’ascolto dei cittadini in vista del voto e le manifestazioni contro l’Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Tutto bello, stando alle iniziative di Napoli e Milano, dove la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha portato il suo verbo, assieme a Francesco Boccia, sua ombra e guida. Ma il vero rumore di fondo che accompagna Elly, in questo tour per la penisola, non sono tanto i suggerimenti del presidente dei senatori del Pd, quanto quello prodotto dalle fibrillazioni interne al partito, unito a parole, disunito nei fatti. «Il Pd non è mai stato così unito dalla sua nascita», afferma la segretaria dei dem, parlando dal palco di “Idee per l’Italia”, l’iniziativa organizzata a Napoli da Energia Popolare, la componente che fa capo a Stefano Bonaccini. «La maggioranza si è allargata», sottolinea la Schlein, «ed è sano che ci sia anche una minoranza. La sua presenza è un valore, il pluralismo è un valore e lo difendiamo. Sono stata in minoranza anch’io quando la minoranza era sbeffeggiata, per questo pretendo rispetto per tutto e tutti, anche coloro che esprimono un’idea diversa». Dunque trattasi di un’unità teorica, fatta di tasselli e pezzi di puzzle da incastrare, come impongono le liturgie interne al partito, alla quale la Schlein non può sottrarsi, dovendo affrontare la direzione del Pd, il parlamentino interno dei dem. Senza il rito del volemose bene (o del richiamo a San Filippo Neri “state buoni, se potete”), non sta in piedi nulla.

Come spiega bene la senatrice Simona Malpezzi, esponente dei Riformisti del Partito democratico. «Prendiamo sul serio il riconoscimento, da parte della segretaria, del pluralismo come ricchezza e identità del nostro partito nel quale lavorano insieme, contro la destra. Un’ampia maggioranza e una coraggiosa minoranza». Già, ma come si fa a farle convivere insieme, senza entrare in rotta di collisione? «Rispetto reciproco e riconoscimento del pluralismo si vedono, però, poi nei fatti, nei comportamenti, e non solo negli auspici. Proprio perché quella linea, oggi rivendicata dalla segretaria, non può non nascere dal confronto, dalla fatica di un lavoro comune, aperto, schietto, positivo che, solo, definisce nel profondo chi siamo e chi vogliamo essere. Democratici, sempre. Democratici, prima di ogni cosa». E meno male che il partito non è mai stato così unito...

Perché leggendo fra le righe della Malpezzi, e fra quelle degli altri esponenti dell’ala riformista del partito, il nodo da sciogliere, se non la lama con quale recidere il sottile filo che lega maggioranza e minoranza, non è la forma, ma la sostanza. Perché se da una parte la Schlein punta chiaramente al 2027, dando ufficialmente il via alla campagna dem per spiegare le ragioni del no al referendum della giustizia, dall’altra, lavora già all’elaborazione del programma elettorale per le prossime politiche.