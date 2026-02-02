Libero logo
Askatasuna, Ilaria Salis. "Sono lì con il cuore", esplode l'ira di Fdi

lunedì 2 febbraio 2026
2' di lettura

Fratelli d’Italia all’attacco di Ilaria Salis, l'eurodeputata al Parlamento Europeo nel giugno 2024 con AVS. Il tema è relativo al weekend di sangue di Torino, dove i manifestanti per il centro sociale di Askatasuna si sono scontrati con le forze dell’ordine, bilancio: oltre 100 agenti e militari feriti, tra questi 96 poliziotti, 7 finanzieri e 5 carabinieri. Ben 29 gli agenti ricoverati e curati nei pronto soccorso, tra questi uno di loro è stato aggredito con martellate durante gli scontri ed è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. Ha ricevuto in ospedale la visita del premier, Giorgia Meloni.

Ed è proprio il partito di governo a puntare sui social il dito contro la Salis, solidale con “gli aggressori”. FdI scrive su Facebook: “Le ‘lotte sociali’ a cui fai riferimento, Salis, si sono trasformate in scontri, violenze, devastazioni e agenti feriti. Continui a essere lì con il cuore o finalmente prenderai le distanze dai tuoi compagni?”. Fratelli d’Italia mostra lo screenshot di un altro post Facebook, questa volta della Salis, in solidarietà dei manifestanti. Scrive la Salis: “Purtroppo oggi non riesco ad essere a Torino, ma con il cuore sono lì con voi. Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull'allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme, a Torino e in tutta Italia. Buona manifestazione a tutte!”.

Askatasuna, Piantedosi rivela: "Basta ipocrisie, ecco chi ha aiutato i violenti"

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a LaStampa dopo gli scontri di Torin...

A corredo, un volantino con diversi slogan: “Askatasuna vuol dire libertà. Torino partigiana. Contro governo, guerra e attacco agli spazi sociali”. Fratelli d’Italia, allora, rincara la dose e piazza il suo di slogan, a caratteri cubitali: “Sempre dalla parte sbagliata”. La conferma arriva anche dagli utenti e non solo sotto il post del partito di governo, ma anche della Salis stessa. C’è chi scrive: “Te dovresti essere da Orban, non a Torino”. Chi, invece, chiede: “Paghi tu ora tutti i danni che stanno facendo i tuoi amici a Torino???”.  Non è arrivata, per ora, una contro-replica.

