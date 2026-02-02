Torino, FdI insorge contro Ilaria Salis: "Parole sconcertanti, Avs la espella"

"Appare quanto mai sconcertante che Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo candidata da Avs, in un post si rammarichi di non avere potuto partecipare alla manifestazione contro lo sgombro di Askatasuna di Torino in cui un poliziotto è stato preso a martellate e ha rischiato il linciaggio da parte dei manifestanti": lo ha dichiarato, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti. Che poi ha aggiunto: "Un membro delle istituzioni che dovrebbe lavorare per la democrazia e la legalità rimpiange di non essere stata al fianco di palesi delinquenti. Un fatto incredibile, ma dati i precedenti della Salis ciò non dovrebbe stupire, tuttavia riteniamo opportuno che Avs prenda immediati provvedimenti ed espella la deputata da un partito che è rappresentato nell'arco parlamentare. Non è tollerabile che una formazione politica che si dice democratica mantenga rapporti con chi sostiene violenza e illegalità".

Il riferimento del deputato di FdI è al post che l'ex attivista ed europarlamentare eletta con Avs ha pubblicato sui suoi social sabato 31 gennaio, prima dell'inizio della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. "Purtroppo oggi non riesco a essere a Torino, ma con il cuore sono lì con voi - aveva scritto su X -. Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull’allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme, a Torino e in tutta Italia. Buona manifestazione a tutte! #Askatasuna".