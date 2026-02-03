Elly Schlein va da Floris e la spara grossa su Meloni: "A cosa ho assistito"

Elly Schlein non ce la fa a sposare la linea legittima del governo della fermezza dopo quanto accaduto a Torino. E così a DiMartedì attacca Meloni e l'esecutivo senza mai puntare il dito contro quella sinistra che coccola i violenti. Ne ha anche per il ministro degli Interni: "Trovo gravissima la strumentalizzazione da parte della destra e da Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che e' accaduto".

Poi ha aggiunto: "Ho chiamato Meloni" perche' sulla sicurezza "non bisogna strumentalizzare: di fronte alla violenza politica bisogna unire le istituzioni e non dividere come fatto anche oggi". Poi ha aggiunto: "Abbiamo visto tutti immagini di una violenza inaccettabile, inqualificabile. Tutti abbiamo espresso un'immediata condanna e la solidarietà agli agenti di polizia e anche ai giornalisti che sono stati colpiti da frange violente organizzate che si sono staccate da un corteo che fin lì aveva visto decine di migliaia di persone sfilare pacificamente. Trovo gravissima la strumentalizzazione che è stata fatta da parte della destra e oggi anche dal ministro Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che è accaduto". Ma di votare nuove norme che impediscano il ripetersi di quanto accaduto a Torino, non se ne parla...