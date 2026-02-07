Gli incubi dei compagni che sognano Tolkien

E va bene che la parola d’ordine lanciata da Elly Schlein è stata «riprendiamoci Tolkien», ma qualcuno l’ha presa un po’ troppo alla lettera e, giocando con metafore e improbabili paragoni, ha partorito prose che sembrano scritte dopo avere fumato un’eccessiva dose di erba pipa. Leggiamo sull’Espresso dunque la rubrica di Loredana Lipperini, e già il titolo apocalittico ci mette sull’avviso: «I tempi oscuri ci tolgono anche il sonno». Si parte con citazione di una lettera di Tolkien: «Stiamo cercando di sconfiggere Sauron usando l’Anello». Si riferisce ai nazisti, ovviamente, e del resto l’avversione dello scrittore, cattolico ma amante delle saghe nordiche, al razzismo è cosa risaputa. Ma la destra non lo sa, chiosa Lipperini. Va bene, procediamo. Le olimpiadi invernali le fanno talmente orrore che lei trova siano pretesto per radunare le orde dei peggiori orchetti, per non dire dei cavalieri neri, dei nazgul, dei troll e mettiamoci pure il Balrog giacché ci stiamo. «Sembra di essere – scrive Lipperini – al Fosso di Helm nella più dura battaglia del Signore degli Anelli». E perché? Perché in Italia sarebbe planato un «consesso di malvagi» a cominciare, ovviamente, dagli agenti dell’Ice. E poi magari arriveranno dall’Ungheria «i cari ragazzi che ogni anno celebrano il giorno dell’Onore a Budapest». Fascisti, insomma, cattivissimi, insomma. Come quelli che hanno sradicato gli alberi a Fiames per costruire una pista da bob, alberi promossi al rango degli Ent (sempre scopiazzando qua e là il povero Tolkien). E se a Milano si vede questo figuriamoci quanti orchetti si riuniranno per i mondiali di calcio negli Usa di Trump. Ma gli incubi in salsa tolkieniana mica finiscono qua.

Segue elenco delle iniziative che i seguaci di Sauron hanno promosso per compromettere i sonni democratici. Una conferenza stampa sulla remigrazione alla Camera (che non si è svolta, ma già il fatto che l’idea sia stata concepita meriterebbe almeno un Aragorn più prestante di Bonelli...). E poi il famigerato questionario di Azione studentesca per segnalare i professori di sinistra. Capite che tempi? «I tempi sono oscuri – vaticina Lipperini - e si vorrebbe che oltre agli spettri dei larici (quelli abbattuti per la pista da bob) si levasse la voce che sussurrava a Macbeth che aveva ucciso il sonno e che non avrebbe più dormito». C’è davvero da stare allarmati per la mancanza di riposo di queste menti così acute, che ci avvisano del pericolo incombente ma soprattutto hanno il loro bravo daffare per fornire dignità estetica ai capricci isterici della sinistra. E devono pur dormire, che diamine.

