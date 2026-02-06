Sanremo 2026, Andrea Pucci co-conduttore: l'annuncio scatena l'odio rosso

Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Carlo Conti attraverso un video pubblicato su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo. "Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se c'è Sandokan, Topo Gigio, Spongebob...?", scherza Conti. E poi aggiunge: "Bene, molto bene", facendo intendere la risposta affermativa. Sotto il video, anche un post in cui annuncia che saranno fatti presto altri annunci: "La prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese" scrive.

I nomi dei due comici si aggiungono a quelli già annunciati. Al fianco di Conti e della co-conduttrice presente per tutte e cinque le serate, Laura Pausini, si alterneranno infatti diversi volti noti. Si inizia martedì 24 febbraio, quando sul palco salirà l'attore Can Yaman, popolare interprete del nuovo "Sandokan".

Poi, per la serata di mercoledì 25 ci sarà una coppia inedita formata da Achille Lauro, già confermato in precedenza, a cui ora si aggiunge proprio Lillo. Il giovedì sarà invece il turno di Andrea Pucci, che porterà sul palco dell'Ariston la sua comicità. Resta ora l'attesa per scoprire chi affiancherà Conti e Pausini nel corso delle serate conclusive di venerdì e sabato. Il nome di Pucci ha però scatenato l'indignazione della solita sinistra da tastiera: "Andrea Pucci... non ci posso credere.. ma davvero Selvaggia..??? Scelta mediocre.. degna dell'attuale momento prono della TV di stato.. che squallore!!!". E ancora: "Ma Andrea Pucci è quello dei post contro l'aspetto fisico della Schlein? Oh mamma mia che ridere eh", "Pucci non fa ridere", "Complimenti a Carlo Conti, mancava la chicca Andrea Pucci addirittura come cooconduttore. Questo #Sanremo sta dando vibes da tragedia del Titanic".