lunedì 9 febbraio 2026
Che tempo che fa, Giannini attacca Meloni: "Perché parla di Pucci"

Il caso Pucci agita e non poco Sanremo. Il no del comico dopo le critiche piovute da sinistra ha scatenato una vera e propria bufera politica. E l'occasione è buona, ancora una volta, per attaccare il governo Meloni. A questa legge non si sotrare nemmeno Massimo Giannini che dallo studio di Che tempo che fa di Fabio Fazio attacca senza se e senza ma l'esecutivo: "Rispetto alla partecipazione di un comico, indipendentemente dal fatto che sia bravo o meno bravo, faccia ridere o non faccia ridere, certamente è uno piuttosto divisivo perché fa da stand-up comedian, delle uscite molto abrasive sui temi del gender, il body shaming, i no vax, insomma, viene lui stesso, si definisce un comico di destra. Allora, il primo punto è perché lo chiamano? Perché naturalmente il governo e la maggioranza attuale vogliono che su quel palco ci sia anche un esponente". 

Poi deraglia: "Lasciamo stare le scelte di Conti. Chi è che ha sollevato un polverone sulla partecipazione di Andrea Pucci? I social, cioè quella tavola calda per antropofagi che è la rete piena di cannibali che non aspettano altro di impiombare chiunque, l'hai fatto bene a ricordarlo, te, noi, chiunque qui tra di noi ogni giorno è sottoposto all'agonia social.Bene, lui fa un passo indietro, legittimamente intervengono tutte le più alte cariche dello Stato e la Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti del Consiglio e così via, così via, così via, trasformandolo in una questione di Stato e aggiungendo però, e qui vengo al metodo, dice la Presidente del Consiglio di fronte a un onda social, social, cioè i soliti solitari interconnessi che riversano sui social tutto l'odio che hanno, la deriva della sinistra, la deriva illiberale della sinistra è spaventosa".

Andrea Pucci, orrore contro la sua famiglia: "Minacce inaccettabili"

Andrea Pucci non parteciperà a Sanremo. Il suo nome era tra i co-conduttori scelti da Carlo Conti. Ma all'ann...

E qui arriva il delirante affondo sul governo: "La sinistra quale? Avete sentito, hanno mille responsabilità e ne abbiamo parlato e ci scherziamo pure sopra su quelli dell'opposizione, ma in questi due giorni, avete sentito Elly Schlein Giuseppe Conte, la premiata ditta a Bonelli Fratoianni e Riccardo Maggi dire una sola cosa contro Andrea Pucci? La sinistra politica non ha parlato, hanno parlato i social e però diventa l'occasione per dire è tutta colpa della sinistra politica, esplode il nuovo polverone e intanto noi facciamo la fila alle poste, aspettiamo nei prontosoccorsi e continuiamo a pagare tante tasse in cambio di niente".

Pucci, il delirio del Pd: "Mentre l'Italia vive una crisi ambientale, la destra fa quadrato intorno a Pucci"

Non bastavano gli attacchi una volta che Carlo Conti ha fatto il suo nome, ora la sinistra rincara la dose contro Andrea...
