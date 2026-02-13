Galeazzo Bignami travolge la sinistra in un minuto

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, impartisce una sonora lezione alla sinistra intervenendo a 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Le sue parole sono piuttosto chiare e mettono il dito nella piaga dei compagni, la violenza di piazza: "Io credo che sia proprio in questo, nel fatto che la Cgil e le sinistre non vogliono fare questi servizi d'ordine interno, la differenza tra la sinistra di una volta e la sinistra di oggi, perché la sinistra di una volta, io sono vagamente anticomunista, non so se si sa, però riconosco al vecchio partito comunista che comunque fissava l'interesse pubblico e marginalmente faceva ogni tanto anche il proprio interesse, nella sua feroce bestiale ideologia".