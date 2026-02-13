Galeazzo Bignami travolge la sinistra in un minuto

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, impartisce una sonora lezione alla sinistra intervenendo a 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Le sue parole sono piuttosto chiare e mettono il dito nella piaga dei compagni, la violenza di piazza: "Io credo che sia proprio in questo, nel fatto che la Cgil e le sinistre non vogliono fare questi servizi d'ordine interno, la differenza tra la sinistra di una volta e la sinistra di oggi, perché la sinistra di una volta, io sono vagamente anticomunista, non so se si sa, però riconosco al vecchio partito comunista che comunque fissava l'interesse pubblico e marginalmente faceva ogni tanto anche il proprio interesse, nella sua feroce bestiale ideologia".
Poi aggiunge: "Invece questa sinistra fissa il proprio interesse e marginalmente prova a fare l'interesse un po' della gente, molto marginalmente. Ecco, io credo che se oggi Berlinguer, Togliatti tornassero al mondo, prenderebbero a calci nel sedere quelli che andrebbero isolati esattamente come lo fecero negli anni 70, perché sapevano il pericolo che costituiva, ma forse darebbero anche qualche calcio nel sedere a certa sinistra che consente queste commistioni, mettendo a repentaglio quei diritti e quelle libertà che invece andrebbero tutelate a partire dai soggetti che più di tutti sono esposti da questi comportamenti, cioè le fasce più deboli, più fragili, più povere della nostra bellissima Italia, che perdendo sicurezza ed essendo esposti alla criminalità sono quelle che poi soffrono di più e non sicuramente certa sinistra chiuda nei propri saloni".
"La sinistra di oggi punta al proprio interesse e solo marginalmente a quello delle persone"— 4 di sera (@4disera) February 13, 2026
Galeazzo Bignami a #4disera pic.twitter.com/jM8ue6dOiF