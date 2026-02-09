Giovanni Donzelli insultato da una giudice: "Spero non sia vero". Ma...

"Spero non sia vero. Alcuni amici campani mi stanno segnalando questa pericolosa fomentatrice di odio in rete": Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, lo ha scritto in un post su Facebook, rimandando al messaggio arrivato da un profilo privato che apparterebbe a una magistrata. Nel messaggio ricondiviso da Donzelli si legge: "In fin dei conti la miglior propaganda per il No sono loro!!! In sintesi Topo Gigio nel video conferma che con la loro riforma la magistratura 'di sinistra' smetterà di osteggiare il governo (volutamente lettera minuscola)! Grazie per la collaborazione!!". "Topo Gigio" si riferirebbe proprio a Donzelli.
"Non mi colpisce tanto lo stile o il tentativo di offendermi (tentativo fallito perché Topo Gigio è simpaticissimo) ma la teoria illiberale per cui compito della magistratura 'di sinistra' sarebbe proprio quello di 'osteggiare il governo (volutamente con la minuscola)' - ha commentato Donzelli -. Spero non sia vero, come mi dicono, che tale profilo, a cui non ho accesso, corrisponderebbe ad una nota GIP che esercita a Torre Annunziata. Vorrei dire che è impossibile perché sarebbe grave, troppo grave".
Indignato anche il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami: "Quanto riferito da Giovanni Donzelli oggi è di assoluta gravità. Un giudice che si lancia su Facebook in giudizi sprezzanti verso il Governo e lo stesso Donzelli e guarda caso il post scompare proprio dopo la denuncia dello stesso Donzelli. Un fatto estremamente grave che dimostra il totale disprezzo che singoli magistrati esternano palesemente verso il Governo votato dagli italiani e dagli esponenti della maggioranza. Alla faccia della terzietà e imparzialità". E ancora: "Cosa sarebbe successo a ruoli invertiti? Invece il silenzio di questo magistrato, che neppure si scusa, è se possibile anche peggiore. Dice che il post non è suo ma è frutto del solito hacker misterioso o del photoshop impazzito? Vada in Procura a denunciare. Visto il suo lavoro dovrebbe sapere come si fa. Diversamente confidiamo che chi di dovere accerti i fatti e le responsabilità".