Giovanni Donzelli insultato da una giudice: "Spero non sia vero". Ma...

"Spero non sia vero. Alcuni amici campani mi stanno segnalando questa pericolosa fomentatrice di odio in rete": Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, lo ha scritto in un post su Facebook, rimandando al messaggio arrivato da un profilo privato che apparterebbe a una magistrata. Nel messaggio ricondiviso da Donzelli si legge: "In fin dei conti la miglior propaganda per il No sono loro!!! In sintesi Topo Gigio nel video conferma che con la loro riforma la magistratura 'di sinistra' smetterà di osteggiare il governo (volutamente lettera minuscola)! Grazie per la collaborazione!!". "Topo Gigio" si riferirebbe proprio a Donzelli.

"Non mi colpisce tanto lo stile o il tentativo di offendermi (tentativo fallito perché Topo Gigio è simpaticissimo) ma la teoria illiberale per cui compito della magistratura 'di sinistra' sarebbe proprio quello di 'osteggiare il governo (volutamente con la minuscola)' - ha commentato Donzelli -. Spero non sia vero, come mi dicono, che tale profilo, a cui non ho accesso, corrisponderebbe ad una nota GIP che esercita a Torre Annunziata. Vorrei dire che è impossibile perché sarebbe grave, troppo grave".