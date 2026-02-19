Quentin, lezione di Meloni a Macron: "Solo un segno di vicinanza"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non "commentare" gli affari francesi dopo le osservazioni fatte sull'attivista ucciso. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici.

A Palazzo Chigi sono state accolte "con stupore" le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee". "Dichiarazioni che - hanno aggiunto le stesse fonti - rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia".