Antifa, l'orrore: pestano a morte i camerati e mostrano le foto

Antifa squad. Ecco come si chiama la pagina Telegram che raccoglie le foto e i filmati - provenienti dalla Francia, ma più in generale da tutta Europa- delle aggressioni che in nome dell’antifascismo vengono compiute nei confronti dei camerati. Un campionario di brutalità poste alla luce del sole, non c’è nulla di nascosto tranne, ovviamente, i volti dei facinorosi che imperversano contro i fachos. Mentre scriviamo gli iscritti sono 18.692 e aumentano. Un lavoro indisturbato che è iniziato a luglio 2021 e che gli algoritmi sembrano tollerare molto bene. L’assortimento raccoglie 510 fotografie e 149 video. L’ultima immagine postata? Il 22 febbraio e arriva da Marsiglia. Uno striscione recita: «Da Marsiglia a Lione solidarietà antifa». La mano tesa verso i compagni che hanno assassinato senza pietà il giovane militante identitario Quentin Deranque. Poi, scorrendo nell’orrifico canale, scatti dalla Grecia, da Friburgo e da Amburgo in solidarietà a Maja. Ovvero il compagno queer tedesco in carcere in Ungheria, condannato in primo grado a otto anni di reclusione, con l’accusa di aver partecipato, assieme ad altri 19 antifascisti, alle aggressioni con manganelli ai danni di nove attivisti di destra. Lo stesso processo a cui era sottoposta Ilaria Salis. Basta scorrere e il giorno in cui in ospedale, il 14 febbraio, è spirato Quentin appare un post proveniente da Lilla. «Concerto al quale sono attesi i fascisti locali, si mobilita una squadra composta da antifascisti di Lilla e alcuni parigini di passaggio. Veglia durante tutto il concerto e poi passeggiata nel centro della città. Nessuna presenza fascista da segnalare nonostante l’annuncio della nostra presenza».

IL CAMPIONARIO

La ricerca del nemico politico che qui viene disumanizzato e reso un essere senza volto. Sia chiaro non siamo delle educande, ma ogni cosa qui è a favore di telecamera. E quello di cui vi stiamo per parlare lascia attoniti. Il giorno 8 gennaio la pagina pubblica un video, purtroppo profetico, lungo 1 minuto e 51 secondi e il titolo è agghiacciante: “Best of Lyon 2025”. Sono quasi due minuti di aggressioni, spesso a persone isolate effettuate da decine di antifascisti. Calci, pugni indirizzati al capo. Per fare male, per offendere, per lasciare invalidi o peggio per uccidere. Sono le stesse modalità a cui abbiamo dovuto assistere durante le drammatiche scene nelle quali Quentin Deranque ha perso la vita. Giovani identificati tramite foto diffuse sui social per far partire la caccia all’uomo, nella perfetta tradizione della schedatura che ricorda viale Bligny a Milano. E così ci appaiono davanti agli occhi le dichiarazioni, che abbiamo citato su queste colonne ieri, di Marie Allenou, giornalista di Rue89, intervistata domenica da Repubblica. «Ci si aspettava da tempo il morto, ma sull’altro versante politico.