Solovyev, il tormento di Massimo Cacciari: "Idioti! Così aiutate Giorgia Meloni!"

Gli insulti rafforzano Giorgia Meloni. A pensarlo Massimo Cacciari che, ospite de L'Aria Che Tira su La7, commenta gli attacchi di Vladimir Solovyev al premier italiano. "Forse sono fusi nel cervello, nel caso di Putin non si sa se sia idiozia totale", esordisce in collegamento con lo studio di David Parenzo. Per il filosofo, infatti, "è evidente che sono favori a Meloni". E ancora: "O sono completamente idioti o lo fanno apposta, ma cosa conviene a loro? Sono fusi nel cervello". Insomma, c'è del rammarico, in Cacciari. Del dispiacere. Non tanto per gli insulti, quanto piuttosto per il fatto che gli insulti potrebbero finir col rafforzare Meloni.

Otto e mezzo, Massimo Cacciari si dispera e urla: la rissa dalla Gruber «Una follia non continuare ad aiutare l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo l’Europa, ce ne rendia...

Per Cacciari, dunque, "Meloni dopo il referendum si è riciclata totalmente... È molto intelligente e ha capito che i giovani che sono andati a votare per il 'no', hanno votato per la sua politica estera". Insomma, "prima gli attacchi di Trump e poi questo sconclusionato, ridicolo e incredibile attacco del giornalista vicino a Putin sono stati un favore pazzesco a Meloni".

Massimo Cacciari, schiaffo a Schlein: "Interessano un piffero di niente" Ma quali primarie?! Massimo Cacciari quando si parla di campo largo non ci va per il sottile. Il filosofo bacchetta infa...