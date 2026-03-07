Kyenge di nuovo in politica: entra in +Europa di Magi e Bonino

A volte ritornano. Riccardo Magi e Carla Taibi, segretario e tesoriera di +Europa, il partito fondato da Emma Bonino, annunciano l'ingresso di Cécile Kyenge tra i membri del partito, della cui segreteria entrerà a far parte. Medico, già parlamentare, già ministra per l'Integrazione nel governo guidato da Enrico Letta e poi parlamentare europea, Kyenge si occuperà di diritti di cittadinanza, delle politiche migratorie, della cooperazione internazionale. Kyenge ha deciso di unirsi a +Europa "per condividere le competenze maturate nei suoi incarichi istituzionali, a partire dall'esperienza di governo come Ministra per l'Integrazione con delega anche alle politiche giovanili, nel corso della quale ha avuto modo di collaborare a stretto contatto con Emma Bonino, allora ministra degli Affari Esteri, entrambe del Governo Letta, in particolare sui temi delle politiche migratorie", fa sapere il partito.

Come lei stessa ha dichiarato alla leader Bonino, "l'ingresso in +Europa rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso politico e civile che mette al centro i diritti, l'integrazione e una visione europea aperta e federalista. Da oggi metterà a disposizione del partito la sua esperienza parlamentare e la sua competenza professionale di medico, con particolare attenzione ai temi della salute e delle politiche di integrazione. Convinta sostenitrice dell'iniziativa federalista europea, che +Europa porta avanti fin dalla sua nascita, Cécile Kyenge parteciperà inoltre alla Convention nazionale organizzata da +Europa, in programma il 28 marzo a Roma, presso lo Spazio Nazionale Eventi, che vedrà la partecipazione di molti ospiti e relatori". Insomma, la Kyenge ci riprova. L'ultima volta non era anadata poi così bene...