Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum, Rignano sull'Arno: questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto

sabato 21 marzo 2026
Referendum, Rignano sull'Arno: questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto

2' di lettura

A Rignano sull’Arno, paese natale di Matteo Renzi e storica culla del renzismo, la sezione locale di Italia Viva si schiera apertamente per il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia (separazione delle carriere tra giudici e pm, due Csm distinti e Alta Corte disciplinare), in programma il 22-23 marzo. Matteo Renzi, in una lettera pubblicata su Il Foglio, ha concesso "libertà di voto" ai suoi: "Chi pensa che sia importante dare un segnale contro gli errori della magistratura voti tranquillamente Sì", ha scritto. "Chi pensa che sia importante dare un segnale contro la propaganda del governo voti tranquillamente No".

225x310

Il leader di Iv non ha preso una posizione netta, astenendosi in Parlamento sulla legge Nordio (definita una "riformicchia") e lasciando libertà di coscienza al partito.A Rignano, però, i fedelissimi non hanno esitazioni. La sezione ha esposto un manifesto in bacheca cittadina con lo slogan "Un giudice più libero, per una giustizia più giusta: vota Sì".

Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s

"Mobilitiamoci" e la foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù: così i C...

Dalida Manfroni, consigliera comunale di Iv, ha spiegato al Foglio di aver sempre sostenuto il Sì senza dubbi: "Era giusto esporre il manifesto a pochi giorni dal referendum". Per lei è una "questione costituzionale più che politica", pensando "a tutte le persone, chiunque abbia avuto un’ingiustizia". In particolare, cita la famiglia Renzi: Matteo, il padre Tiziano (processato e assolto in vari procedimenti), la madre Laura e il cognato, vittime – a suo dire – di una "persecuzione vergognosa" da parte della magistratura, senza sostegno da altri politici (nemmeno da chi oggi appoggia la separazione). L’unico a offrire conforto fu Silvio Berlusconi. Tiziano "non ha protestato" per il manifesto: "Lui non parla, la sua storia parla da sola".

Referendum, Di Pietro: "Giochereste una partita con l'arbitro scelto dai giocatori?"

"La separazione delle carriere spunto dal sistema americano? Pa**e al vento sparate a caso": Antonio Di Pietro...
tag
matteo renzi
italia viva

Lo spartiacque del referendum Italia ostaggio dei giudici, i riformisti del Pd lo sanno

Il ministro e la guerra Antonio Tajani, indegna gazzarra della sinistra al Senato: si scatena il caos

A colpi di bugie Legge elettorale, il Pd vuole la palude per tornare al governo

ti potrebbero interessare

Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"

Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"

Elly Schlein, le nuove leve? "Liberali di mer***" e insulti per una maglietta

Elly Schlein, le nuove leve? "Liberali di mer***" e insulti per una maglietta

Roberto Tortora
Schlein da Mentana, "poi finisce come a Rogoredo": fango puro contro Meloni

Schlein da Mentana, "poi finisce come a Rogoredo": fango puro contro Meloni

Bossi "non ci mancherà". Sinistra senza vergogna: da chi parte l'ultimo sfregio al Senatùr

Bossi "non ci mancherà". Sinistra senza vergogna: da chi parte l'ultimo sfregio al Senatùr