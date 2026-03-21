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Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"

sabato 21 marzo 2026
Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"

1' di lettura

"C'è stato un dibattito, nel corso dell'ultima direzione, abbastanza serrato rispetto alla necessità di avere un partito plurale, che possa essere casa per tutte le culture politiche fondative del Pd. Il Partito Democratico nasce come sintesi di culture politiche diverse, quella popolare, quella liberale, quella ex comunista, naturalmente l'impressione è che ogni tanto le altre culture fondative vengono un po' schiacciate, annichilite, e questo non va bene, perché non è nello spirito e nell'idea del partito che abbiamo fondato".

Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha risposto, a margine della terza e ultima giornata di Feuromed, alle sollecitazioni dei cronisti su quella che l'esponente politica aveva definito "aria irrespirabile nel Pd".

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"Il tema - ha aggiunto l'importante esponente dem, capofila della cosiddetta ala moderata sempre più in difficoltà rispetto alla linea imposta dalla segretaria Elly Schlein - non è dove e come si sente Pina Picierno, il tema è cosa è il Pd. Io credo che la domanda vada rivolta a chi in questo momento dirige il Partito Democratico, è la domanda che ho rivolto io stessa alla segretaria nel corso della direzione, e la domanda è molto semplice: il Pd è ancora casa per i liberali, per i democratici, per i riformisti? A questa domanda deve rispondere naturalmente la segretaria". 

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