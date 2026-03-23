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Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: "Affluenza clamorosa", cosa significa

lunedì 23 marzo 2026
Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: "Affluenza clamorosa", cosa significa

2' di lettura

I sondaggisti non si aspettavano un’affluenza così alta: il referendum, inizialmente percepito come tema complesso e distante, ha invece mobilitato molti cittadini. A incidere sono stati il forte scontro politico, la presenza attiva della società civile e il coinvolgimento dei giovani. L’affluenza, come vi abbiamo raccontato in queste ore, ha sfiorato il 40% alle 19, con la prospettiva di arrivare al 60%, segnale di un’attenzione superiore alle previsioni.

"Clamoroso" è il giudizio condiviso. Secondo Salvatore Vassallo, "Il dato dell'affluenza è davvero sorprendente: e una tale misura si raggiunge solo quando i motori si accendono in entrambi i campi - spiega a Repubblica - la sfida ha generato una quantità inedita di discussioni e punti di vista". La partecipazione risulta alta sia in territori di tradizione progressista sia conservatrice, rendendo difficile capire chi sia in vantaggio.

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Lorenzo Pregliasco invita alla prudenza: "Ma no, non è detto, potrebbe essere un'illusione ottica. La partita è aperta, in ogni esito". Anche le interpretazioni basate sull’affluenza restano incerte. Renato Mannheimer osserva: "Il centrodestra se riesce a mobilitare tutti può vincere; ma c'è un fronte del no". Antonio Noto aggiunge: "Non ho mai pensato che un diverso tasso di affluenza portasse alla vittoria dell'uno o dell'altro. Ciò che ci colpiva è l'impennata improvvisa: negli ultimi giorni c'è stato un balzo di 10 punti, coloro che avevano deciso di andare a votare sono passati dal 41 al 51 per cento in una settimana, e comunque era impossibile prevedere un 60 per cento finale". Bisognerà attendere le 15, a quel punto i giochi saranno fatti.

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