Referendum giustizia, i sondaggisti spiazzati: "Affluenza clamorosa", cosa significa

I sondaggisti non si aspettavano un’affluenza così alta: il referendum, inizialmente percepito come tema complesso e distante, ha invece mobilitato molti cittadini. A incidere sono stati il forte scontro politico, la presenza attiva della società civile e il coinvolgimento dei giovani. L’affluenza, come vi abbiamo raccontato in queste ore, ha sfiorato il 40% alle 19, con la prospettiva di arrivare al 60%, segnale di un’attenzione superiore alle previsioni.

"Clamoroso" è il giudizio condiviso. Secondo Salvatore Vassallo, "Il dato dell'affluenza è davvero sorprendente: e una tale misura si raggiunge solo quando i motori si accendono in entrambi i campi - spiega a Repubblica - la sfida ha generato una quantità inedita di discussioni e punti di vista". La partecipazione risulta alta sia in territori di tradizione progressista sia conservatrice, rendendo difficile capire chi sia in vantaggio.