Il Csm continua a promuovere le toghe che sbagliano anche a campagna per il referendum aperta

Tra i tanti argomenti buoni della propaganda per il Sì, il più solido è infatti quel 99,2% di magistrati ordinari che negli ultimi quattro anni ha ottenuto valutazione professionale positiva. Tutti bravi, tutti promossi: inclusi i responsabili di errori giudiziari, di condanne di innocenti, di scarcerazioni avvenute mesi (talvolta anni) oltre il termine dovuto, di enormi ritardi nel deposito delle sentenze, di prescrizioni fatte scattare per negligenza o sciatteria, di anni di intercettazioni servite a nulla.

Inutile sperare in una “autoriforma” del Consiglio superiore della magistratura. Qualcuno poteva pensare che il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario avrebbe indotto il Csm a cambiare i criteri con cui giudica i magistrati. Quel qualcuno, se è esistito, si è sbagliato: nulla è cambiato, anche in queste settimane. A Palazzo dei Marescialli tutto continua come prima. Lo dimostra la vicenda recentissima di un giudice del tribunale di Novara: prima ha tenuto una persona in carcere oltre i termini stabiliti dalla legge, violazione per la quale è stato assolto in sede disciplinare, e adesso è pronta la delibera per concedergli il «positivo superamento» della valutazione di professionalità. Sarà votata nei prossimi giorni dal plenum del consiglio.

È il segreto di Pulcinella del Csm: prima si assolve il magistrato nel giudizio disciplinare, valutando «di scarsa rilevanza» il suo errore, anche se ha causato l’ingiusta detenzione di uno sventurato. Quindi lo si promuove nella valutazione professionale che deve essere fatta ogni quattro anni, che alla fine è l’unica cosa che conta: via libera all’avanzamento di carriera e di stipendio. Oppure - piano B - quando nemmeno i criteri laschi del Csm consentono di dipingere il fatto come «lieve», lo si “sanziona” per la violazione disciplinare commessa senza andare oltre la semplice censura: l’equivalente di un buffetto. Il risultato finale è comunque lo stesso: la valutazione professionale del magistrato è positiva, perché la regola dice che questa deve essere sganciata dal procedimento disciplinare. Nell’universo parallelo in cui vivono i magistrati italiani si può tenere in carcere ingiustamente un individuo e risultare comunque ottimi dispensatori di giustizia.

La vicenda del giudice di Novara rispetta questo copione. Nel luglio del 2025 il consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Torino, cui spetta il primo parere, all’unanimità si è detto favorevole a riconoscere a questa toga il «giudizio di positivo superamento della valutazione di professionalità». Questo, ha spiegato poi il Csm, «non è messo in discussione dalla vicenda disciplinare» cui è stato sottoposto il magistrato «per ritardata scarcerazione verificatasi nel quadriennio in valutazione».

Eppure è difficile immaginare un illecito più grave. Secondo l’articolo 13 della Costituzione «la libertà personale è inviolabile» e «non è ammessa forma alcuna di detenzione (...) se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». E ancora: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».