Meloni-Santanchè, il retroscena: la telefonata di fuoco, poi la nota

Dopo la pesante sconfitta al referendum, Giorgia Meloni decide di avviare un profondo cambio di fase nel governo e nel partito, chiedendo le dimissioni di figure considerate “anelli deboli” per via delle inchieste pendenti. La premier accelera anche sul ministro del Turismo Daniela Santanchè, ritenuta ormai una “mina vagante”.

Fino a quel momento Meloni l’aveva sempre difesa, ma dopo il voto decide di non attendere oltre l’esito delle indagini e di chiedere un passo indietro immediato, per lo stesso motivo applicato a Delmastro e Bartolozzi: evitare ogni ombra che possa esporre il governo a nuovi attacchi e dimostrare coerenza con il principio “chi sbaglia paga”.Santanchè però non ci sta e oppone una resistenza durissima.