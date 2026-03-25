Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Elisabetta Piccolotti, il delirio sulla prof accoltellata a Bergamo: colpa di Salvini e Meloni

mercoledì 25 marzo 2026
Elisabetta Piccolotti, il delirio sulla prof accoltellata a Bergamo: colpa di Salvini e Meloni

2' di lettura

Una prof accoltellata? Colpa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questa l'ultima farnetiazione di Elisabetta Piccolotti alla notizia di giornata: Chiara Mocchi, insegnate di francese, è stata accoltellata al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha detto sì di essere vicina "all'insegnante accoltellata oggi fuori dalla scuola e alla sua famiglia. Questo ennesimo caso di violenza ci sconvolge, vista anche l'età dell'aggressore".

Ma poi ecco che non perde occasione per tirare in ballo - senza una ragione se non l'ossessione - l'esecutivo: "Una tragedia che deve interrogare tutti, a partire da chi ha responsabilità di governo. È surreale che il Ministro Salvini pensi che basti una norma che vieta il porto del coltello, come se oggi, al contrario, fosse permesso girare armati e aggredire persone innocenti. La strategia dei nuovi reati e delle pene più severe del governo Meloni è totalmente fallimentare e puramente propagandistica".

Elisabetta Piccolotti elogia il comunismo: "Voleva liberare le persone"

Elisabetta Piccolotti in Fratoianni, quest’ultimo marito e capo di Sinistra Italiana di cui la suddetta è u...

"Serve, al contrario, - prosegue lady Fratoianni - un investimento reale nei luoghi dell'istruzione e nei servizi che devono accompagnarli: i servizi di salute mentale vanno potenziati, messi in raccordo con le scuole, dotati di strutture specifiche per bambini e adolescenti. Serve inoltre il tempo pieno in tutti gli istituti, l'animazione pomeridiana per i minori in condizione di fragilità e un investimento serio nei servizi sociali che oggi non riescono a seguire tutte le famiglie che ne avrebbero bisogno. Fino a qualche decennio fa, comuni e regioni riuscivano a finanziare una parte di questi servizi; oggi invece, i tagli hanno trasformato interi territori in un deserto sul piano dei servizi rivolti ai minori". Insomma, l'ennesima sciacallata...

Elisabetta Piccolotti perde la testa in tv: "La verità? Cialtroni"

Forse la contro-programmazione non ci sarà, ma di sicuro c’è chi sta usando subito il Festival di S...
tag
bergamo
chiara mocchi
elisabetta piccolotti
matteo salvini
giorgia meloni

Premier Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune

Destino politico Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

L'aggressione Bergamo, pantaloni da mimetica, coltello e pistola: chi è lo studente che ha accoltellato la prof

ti potrebbero interessare

Galeazzo Bignami, l'affondo contro la sinistra: "In ginocchio dai mafiosi", caos in Aula

Galeazzo Bignami, l'affondo contro la sinistra: "In ginocchio dai mafiosi", caos in Aula

Fabio Rampelli mette Santanchè all'angolo: "Dimissioni? Se questa è la richiesta, lo deve fare"

Fabio Rampelli mette Santanchè all'angolo: "Dimissioni? Se questa è la richiesta, lo deve fare"

Redazione
Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Daniela Santanchè, "impegno cancellato": il ministro verso la resa?

Donald Trump, Gaza e femminicidi: tutti i deliri rossi

Donald Trump, Gaza e femminicidi: tutti i deliri rossi

Massimo Sanvito