Elisabetta Piccolotti, il delirio sulla prof accoltellata a Bergamo: colpa di Salvini e Meloni

Una prof accoltellata? Colpa di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questa l'ultima farnetiazione di Elisabetta Piccolotti alla notizia di giornata: Chiara Mocchi, insegnate di francese, è stata accoltellata al collo e all'addome da uno studente di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha detto sì di essere vicina "all'insegnante accoltellata oggi fuori dalla scuola e alla sua famiglia. Questo ennesimo caso di violenza ci sconvolge, vista anche l'età dell'aggressore".

Ma poi ecco che non perde occasione per tirare in ballo - senza una ragione se non l'ossessione - l'esecutivo: "Una tragedia che deve interrogare tutti, a partire da chi ha responsabilità di governo. È surreale che il Ministro Salvini pensi che basti una norma che vieta il porto del coltello, come se oggi, al contrario, fosse permesso girare armati e aggredire persone innocenti. La strategia dei nuovi reati e delle pene più severe del governo Meloni è totalmente fallimentare e puramente propagandistica".