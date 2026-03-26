Flotilla, il leader fermato e interrogato a Panama: perché è nel mirino

Fermato a Panama, ma con la kefiah. Tornato da Cuba e diretto in Brasile il leader della Flotilla, Thiago Ávila, è stato bloccato e interrogato in aeroporto dalla polizia. Era sulla isla con Ilaria Salis, la quale all’Avana si è divertita a girare su un trabiccolo che ha ispirato i suoi Diari social del risciò elettrico.

Il 23 febbraio 2025 invece Ávila era a Beirut, in Libano, al funerale del terrorista Hassan Nasrallah, l’ex capo di Hezbollah speriamo passato a peggior vita. Il pro-Pal brasiliano ne ha esaltato via social le gesta, come quelle di Leila Khaled – è dell’indomani la foto insieme sorridenti – l’attivista del Fronte per la Liberazione palestinese protagonista di due dirottamenti aerei nel ’69 e nel ’70.