Flotilla, raccolta fondi flop: ombre sui donatori pro-Pal

Abbiamo fatto i calcoli prendendo in considerazione velieri di 13 metri da 50-60 cavalli, le 1.600 miglia che separano Barcellona da Cipro (senza tenere conto delle deviazioni), 270 ore di viaggio e 1.300 litri di carburante al costo di 1.80-2 euro per litro di gasolio marino. E i soldi per il personale?

Le barche e i partecipanti erano la metà, figuriamoci quanti soldi servirebbero stavolta che sono state annunciate oltre cento navi e quindi almeno mille persone a bordo, alle quali va sommato il personale di terra. Il contatore segna 332mila euro, la somma coprirebbe i conti del carburante e poco più: facendo un calcolo che non può essere al centesimo visto che ogni barca ha dimensioni e potenza diverse – lo abbiamo già fatto una decina di giorni fa – ammettendo che le imbarcazioni vadano sempre a motore (andranno anche a vela, ma sarebbe quantomeno imprudente partire senza i serbatoi pieni), di base servirebbero circa 260mila euro .

Sul sito la ricerca è ancora aperta, e immaginiamo che le decine di professionisti richiesti non interrompano gratuitamente le consuete attività. Ci sono ancora quattro disponibilità come responsabili di bordo (cercano ancora un capitano), sedici da comunicatori (come non bastassero le dirette social di attivisti e politici sono richiesti tra gli altri “blog ghostwriter”, “video editor” e “newsletter strategist”), un avvocato, un addetto alla sicurezza, un altro tecnico navale e un altro ancora specializzato nella logistica. Agli esborsi vanno aggiunti, o meglio andrebbero, anche quelli per le spese di assicurazione. Sui social e sui canali Telegram la Global Sumud Flotilla pubblica messaggi con frequenza crescente.

La missione pro-Pal viene sponsorizzata in diverse lingue e spulciando il sito scopriamo che le organizzazioni ufficiali della Flotilla, divise per Paese, sono cinquanta: significa che in media, ufficialmente, hanno donato meno di 7mila euro a testa, una miseria.

Il metodo per inviare soldi, lo abbiamo scritto il 6 marzo, è tanto semplice quanto discutibile: è sufficiente una tessera prepagata, inserire nome, cognome e mail anche di fantasia e si può donare pure in forma anonima, come fa la maggioranza degli utenti. Ci sono donazioni anonime anche da 3mila euro. Risulta per cinque volte (ma potrebbe essere un conto per difetto) un certo Said Saif, il quale ha donato una volta 1.450 dollari, il giorno prima 850, e ancora due giorni prima ha versato consecutivamente per due volte mille euro, e 48 ore prima altri mille. Omonimia? Sarebbe curioso.

La raccolta fondi è suddivisa tra le varie delegazioni della Flotilla (ad esempio Spagna, Francia, Italia), ma come dimostrato da Libero chiunque può creare la propria colletta, sempre inserendo generalità e foto di fantasia (noi abbiamo messo quelle vere): a questo punto chiunque può convogliare fondi senza alcun controllo alla fonte. Per ora la più attiva è la delegazione spagnola, con poco meno di 20mila; seguono quella francese (16mila), la Global Sumud Arabic Gulf (15mila) e la Global Movement to Gaza Italia (10mila).