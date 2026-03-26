Dimissioni Maurizio Gasparri, le indiscrezioni sulla reazione di Marina Berlusconi

Su quanto sta accadendo in azzurro, trapelano alcune indiscrezioni rilanciate dall'Ansa che puntano a Marina Berlusconi . Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla presidente Fininvest e del gruppo Mondadori, l'avvicendamento alla guida dei senatori azzurri sarebbe stata apprezzata: da tempo, infatti, Marina sostiene la necessità di aprire la classe dirigente del partito . E ancora, la figlia del Cavaliere avrebbe fatto sapere di nutrire grande stima per Stefania Craxi, neo-capogruppo azzurra.

Del passo indietro ha poi parlato il diretto interessato, Gasparri. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Froza Italia al Senato - he premesso -. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", ha concluso Maurizio Gasparri.