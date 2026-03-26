Dimissioni Maurizio Gasparri, le indiscrezioni sulla reazione di Marina Berlusconi

Giorni di rinnovamento per le forze di maggioranza. Dopo gli scossoni della vigilia ecco che oggi, giovedì 26 marzo, piove il passo indietro di Maurizio Gasparri, il quale lascia l'incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto ecco Stefania Craxi, la cui nomina è stata ratificata nel pomeriggio dall'Assemblea dei senatori di Forza Italia, dove è stata eletta per acclamazione.
Su quanto sta accadendo in azzurro, trapelano alcune indiscrezioni rilanciate dall'Ansa che puntano a Marina Berlusconi. Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla presidente Fininvest e del gruppo Mondadori, l'avvicendamento alla guida dei senatori azzurri sarebbe stata apprezzata: da tempo, infatti, Marina sostiene la necessità di aprire la classe dirigente del partito. E ancora, la figlia del Cavaliere avrebbe fatto sapere di nutrire grande stima per Stefania Craxi, neo-capogruppo azzurra.
Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia, chi lo sostituisceÈ convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L'ordine del giorno, fir...
Del passo indietro ha poi parlato il diretto interessato, Gasparri. "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Froza Italia al Senato - he premesso -. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro", ha concluso Maurizio Gasparri.