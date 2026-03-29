La sinistra porterà gli estremisti al governo

Che bravi ragazzi! Che nobili sentimenti! Dopo tutto non sono forse arrivati in tanti a Roma per la pace, per manifestare «contro i re e le loro guerre»? Non dicono, nei loro documenti, di essere contrari «all’autoritarismo, alla guerra, al riarmo, al genocidio, alla repressione»? Concetti astratti? Sì, forse sì, ma a scansare ogni dubbio su cosa sia per loro la pace, i partecipanti al corteo del No Kings ieri hanno provveduto ampiamente, scendendo nel concreto ed esemplificando a dovere il concetto. Si è iniziato dalle parti di Santa Maria Maggiore, la basilica ove è sepolto Francesco, il papa pacifista per antonomasia. Qui un gruppo di giovani manifestanti, già prima che il corteo partisse, mostrava orgogliosamente al pubblico una ghigliottina e, a scanso di equivoci, vi aveva messo a fianco le foto di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Carlo Nordio a testa in giù.

Lungo le vie del corteo uno striscione chiedeva invece semplicemente la liberazione dal carcere dell’anarchico Alfredo Cospito, un tipo con un curriculum “pacifista” di tutto rispetto: nella sua vita ha gambizzato un alto dirigente della Ansaldo Nucleare, ha organizzato un attentato con ordigni esplosivi contro una scuola allievi dei carabinieri, e ha commesso diverse altre quisquilie di questo genere. Un altro striscione inneggiava invece ai due anarchici saltati in aria qualche giorno fa nella periferia romana: “Se viviamo è per far saltare la testa dei re, con Sara e Sandro”.