Matteo Lepore, viaggio negli Usa: delibera secretata, chi ha incontrato. Esplode il caso a Bologna

Chi ha pagato il viaggio americano di Matteo Lepore? A Bologna esplode un altro caso e Fratelli d'Italia punta il dito sul sindaco del Partito democratico. Lepore negli Stati Uniti ha incontrato il sindaco anti-Trump di Minneapolis, Jacob Frey, e assistito al primo concerto del tour di Bruce Springsteen. Di fronte alle accuse di FdI. il primo cittadino dem ha reagito in maniera piuttosto stizzita: "Non mi pare una novità che Fratelli d'Italia faccia polemica: dovrebbero farsi un esame di coscienza, credo, sulla guerra che in questo momento il loro alleato Trump sta portando avanti, mettendo in difficoltà le famiglie italiane", sono le sue parole a margine della conferenza stampa di presentazione dei progetti per il decoro del centro storico.

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"C'è un clima di grande preoccupazione. In cinque giorni abbiamo fatto diversi incontri, a Washington, Baltimora, Minneapolis e New York abbiamo incontrato le Università americane, in particolare la Johns Hopkins University. Abbiamo incontrato l'altra America, quella che non vuole rapportarsi con l'Europa attraverso i dazi, ma collaborando tra sindaci e Università, l'altra America che non vuole bombardare ma creare relazioni di più pacifiche", spiega Lepore. "Credo che sia importante avere rapporti con quest'altra America, con i sindaci che cercano relazioni con noi perché sono come noi preoccupati per quello che sta facendo il presidente degli Stati Uniti e i suoi alleati in giro per il mondo, fra i quali ricordo il governo italiano", conclude.

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A stretto giro di posta arriva la contro-replica di FdI: "Verificheremo con l'accesso agli atti ogni euro speso dal sindaco per la sua gita negli Stati Uniti e come questi siano attinenti alla missione, già è curioso che la delibera fosse segretata. Vedremo se è stato fatto tutto correttamente o se l'esame di coscienze dovrà farselo il sindaco". Francesco Sassone, coordinatore cittadino di FdI, non molla, ribatte sostenendo che sono quelle di Lepore le "polemiche totalmente fuori dalla realtà" e pizzica: "Forse si confonde con il Movimento 5 Stelle, visto che l'emissario speciale di Trump ha incontrato Conte".

Silvia Salis, Lepore & co: tutti i sindaci rossi boicottano i taser Come la kryptonite per Superman. Come l’aglio per i vampiri. Come il buio per i girasoli. Il taser, per la sinistr...