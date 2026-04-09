Sondaggio Ghisleri, affoga la sinistra: turbo-FdI, balzo-Lega, bene FI

L'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri, presentato nel corso dell'ultima puntata di RealPolitik - il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate -, certifica l'ottimo stato di salute dei partiti che compongono la maggioranza di governo. Fratelli d'Italia resta in testa e guadagna lo 0,5%. Giorgia Meloni si piazza al 28%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia che sale dello 0,2% e si attesta così all'8,9%. Subito dopo la Lega di Matteo Salvini che ottiene lo 0,4% e vanta così l'8,4%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein crolla dello 0,5% e si attesta così al 22,5%. Male anche per il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde lo 0,4% e cala così all'11,6%. Bene, invece, Alleanza Verdi e Sinistra che ottiene lo 0,1% e si attesta quindi al 6,8%.