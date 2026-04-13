Ilaria Salis: "Il mio processo è più che sospeso". Ma mente: come stanno le cose

Ilaria Salis esulta troppo in fretta. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, spiega: "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". Il motivo per cui il procedimento è terminato? "Perché il Parlamento ha confermato l'immunità. Dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".

Insomma, nulla è cambiato rispetto a mesi fa. La vicenda infatti non è connessa alle elezioni che hanno sancito in Ungheria la sconfitta del suo grande accusatore, l'ex premier Viktor Orban. Il voto sull'immunità dell'europarlamentare si è tenuto il 7 ottobre 2025 al Parlamento europeo, con 306 voti favorevoli al mantenimento dell'immunità e 305 contrari su 628 votanti. Salis è stata indagata in Ungheria per aggressione e lesioni in concorso, relative a episodi avvenuti durante una contromanifestazione antifascista a Budapest l'11 febbraio 2023. Fermo restando che la presunzione di innocenza vale anche per Salis, in caso di revoca futura l'attuale europarlamentare rischierebbe 24 anni di carcere. Il processo, come lei stessa ha affermato, è "sospeso", non annullato.