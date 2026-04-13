FdI inchioda Ilaria Salis: "Addio Orban? Allora fatti processare"

"L'Ungheria e l'Europa saranno un posto migliore senza Viktor Orban . Arrivederci per sempre!", ha scritto Ilaria Salis su X, detenuta per 15 mesi a Budapest con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra. L'eurodeputata di Avs ha accompagnato le sue parole con le immagini che la ritraggono sorridente mostrare la scritta: " Goodbye forever Mr. Orban! ".

La più felice per la sconfitta di Viktor Orban alle ultime elezioni in Ungheria? Senza ombra di dubbio Ilaria Salis che da due giorni sta festeggiando come se il suo partito, Alleanza Verdi e Sinistra, fosse riuscito a mandare a casa Giorgia Meloni. Tipo della sinistra italiana. L'ex insegnante, però, sembra dimenticarsi che Peter Magyar non è un nostalgico dell'Unione Sovietica, bensì un conservatore di centrodestra. Ma tant'è.

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, con un post su X, ha ricordato all'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra che ora, senza Orban, potrebbe essere arrivato il momento di farsi processare in Ungheria. "Salis, non vorremmo disturbare i tuoi festeggiamenti - ha scritto FdI sui social -. Ma se il problema era davvero Orbán e non la tua condotta, potresti anche rinunciare all’immunità parlamentare e farti processare".



