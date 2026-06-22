Giuseppe Conte, il video con cui FdI lo smonta: trova le differenze

Giuseppe Conte non è Giorgia Meloni. Lo dimostra un video diffuso dalla pagina social di Fratelli d'Italia in cui si vede il leader del Movimento 5 Stelle fischiato alla festa de La Repubblica. E poco più sotto, invece, l'accoglienza che gli Alpini hanno riserbato al premier. "Avvocato Conte, la sua propaganda è un doppio fallimento: non cancella il ricordo del suo malgoverno e non scalfisce il consenso di Giorgia Meloni", è il commento di FdI a corredo del filmato.
Giuseppe Conte fischiato alla festa di Repubblica? E lui sbottaC'è una sostanziale differenza tra come viene accolto Giuseppe Conte e come viene accolta Giorgia Meloni. La ...
Qui si vede Conte incalzato da Stefano Cappellini che gli chiedo "dove abbia visto la disponibilità di Putin" a finire la guerra. Parole che scatenano gli applausi per il giornalista e i fischi per il grillino. Conte comunque prova a spiegarsi: "È vero che continuano gli attacchi quotidiani... Avete applaudito in tanti, quindi avrete esperienza su come si concludono i trattati internazionali... Ma se non ci si siede a un tavolo...".
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E pensare che al Raduno del 3/o raggruppamento Ana Triveneto a Gemona del Friuli, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli nel 1976, la premier è stata invece accolta da un bagno di folla e tanti "brava Giorgia", "continua così". "Ho pensato che fosse doveroso" essere qui, ha detto Meloni. "Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale", ha ammesso subito dopo.
Avvocato Conte, la sua propaganda è un doppio fallimento: non cancella il ricordo del suo malgoverno e non scalfisce il consenso di Giorgia Meloni. pic.twitter.com/RhvxxzG5L2— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) June 22, 2026