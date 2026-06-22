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Giuseppe Conte, il video con cui FdI lo smonta: trova le differenze

lunedì 22 giugno 2026
Giuseppe Conte, il video con cui FdI lo smonta: trova le differenze

2' di lettura

Giuseppe Conte non è Giorgia Meloni. Lo dimostra un video diffuso dalla pagina social di Fratelli d'Italia in cui si vede il leader del Movimento 5 Stelle fischiato alla festa de La Repubblica. E poco più sotto, invece, l'accoglienza che gli Alpini hanno riserbato al premier. "Avvocato Conte, la sua propaganda è un doppio fallimento: non cancella il ricordo del suo malgoverno e non scalfisce il consenso di Giorgia Meloni", è il commento di FdI a corredo del filmato.

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Qui si vede Conte incalzato da Stefano Cappellini che gli chiedo "dove abbia visto la disponibilità di Putin" a finire la guerra. Parole che scatenano gli applausi per il giornalista e i fischi per il grillino. Conte comunque prova a spiegarsi: "È vero che continuano gli attacchi quotidiani... Avete applaudito in tanti, quindi avrete esperienza su come si concludono i trattati internazionali... Ma se non ci si siede a un tavolo...". 

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E pensare che al Raduno del 3/o raggruppamento Ana Triveneto a Gemona del Friuli, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli nel 1976, la premier è stata invece accolta da un bagno di folla e tanti "brava Giorgia", "continua così". "Ho pensato che fosse doveroso" essere qui, ha detto Meloni. "Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale", ha ammesso subito dopo. 

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