Giuseppe Conte, il video con cui FdI lo smonta: trova le differenze

Giuseppe Conte non è Giorgia Meloni. Lo dimostra un video diffuso dalla pagina social di Fratelli d'Italia in cui si vede il leader del Movimento 5 Stelle fischiato alla festa de La Repubblica. E poco più sotto, invece, l'accoglienza che gli Alpini hanno riserbato al premier. "Avvocato Conte, la sua propaganda è un doppio fallimento: non cancella il ricordo del suo malgoverno e non scalfisce il consenso di Giorgia Meloni", è il commento di FdI a corredo del filmato.

Giuseppe Conte fischiato alla festa di Repubblica? E lui sbotta C'è una sostanziale differenza tra come viene accolto Giuseppe Conte e come viene accolta Giorgia Meloni. La ...

Qui si vede Conte incalzato da Stefano Cappellini che gli chiedo "dove abbia visto la disponibilità di Putin" a finire la guerra. Parole che scatenano gli applausi per il giornalista e i fischi per il grillino. Conte comunque prova a spiegarsi: "È vero che continuano gli attacchi quotidiani... Avete applaudito in tanti, quindi avrete esperienza su come si concludono i trattati internazionali... Ma se non ci si siede a un tavolo...".

Superbonus, 9,3 milioni di crediti fittizi: Anagni, l'ultima maxi-truffa Ennesima truffa sul Superbonus, la misura introdotta dal M5s e da Giuseppe Conte. La guardia di finanza di Anagni ha seq...