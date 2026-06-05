Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Taglio alle accise sui carburanti, "profoga fino a fine giugno"

venerdì 5 giugno 2026
Taglio alle accise sui carburanti, "profoga fino a fine giugno"

2' di lettura

Sul taglio delle accise sui carburanti "il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente, ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia". Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a Rapallo (Genova) al 55/mo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. 

"Oggi non possiamo comprare l'energia elettrica dalla Spagna perciò chiediamo il mercato unico dell'energia, possiamo comprare l'energia nucleare dalla Francia, ma non possiamo comprare l'elettrico dalla Spagna. Dobbiamo abbassare i costi per le famiglie e per le imprese. I provvedimenti sulle accise sono molto costosi, possono durare un mese o due mesi", commenta Tajani. 

"Se il governo vuole ridurre davvero le accise deve avere il coraggio di tassare gli extra profitti delle grandi aziende, a partire da quelle a partecipazione statale come Enel ed Eni". Cosìi Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, intervenendo a Sky Tg24. Ricci giudica positivi i 14 miliardi concessi dall'Ue all'Italia per le energie, ma "un risultato paradossale per questo governo, perché se siamo in questa situazione di aumento del costo energetico è a causa di una guerra scellerata di Trump e Netanyahu, che proprio questo governo non ha voluto condannare". Quei fondi, conclude, serviranno a portare avanti "le politiche del Green Deal che questo governo non ha realizzato, mentre Fidanza e i suoi colleghi in Europa cercano costantemente di rallentarlo o fermarlo". 

tag
accise
carburanti
taglio accise

La provocazione Adesivi contro Meloni e Trump nei benzinai: ecco chi c'è dietro

Il provvedimento Carburanti, via libera al nuovo decreto: taglio delle accise e non solo, tutte le novità

Lo scenario globale La doppia sfida su barile e mattone

ti potrebbero interessare

L'Italia palestra jihadista: allarme anti-terrorismo

L'Italia palestra jihadista: allarme anti-terrorismo

Daniele Dell'Orco
Quarto Grado, Marco Poggi: "Mi sono creato una bolla", parole rivelatrici

Quarto Grado, Marco Poggi: "Mi sono creato una bolla", parole rivelatrici

Quarto Grado, il papà di Antonella Di Ielsi: "Mia figlia aveva già capito"

Quarto Grado, il papà di Antonella Di Ielsi: "Mia figlia aveva già capito"

Redazione
Roma, "ho ammazzato mia madre": l'orrore di un 48enne, dove ha nascosto il corpo

Roma, "ho ammazzato mia madre": l'orrore di un 48enne, dove ha nascosto il corpo

Redazione