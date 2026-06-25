Camaiore, uccide a fucilate moglie e figlio gay? Per Ilaria Salis è colpa dei governi fascisti

Mirko Moriconi e Kety Andreoni sono morti. A ucciderli è stato il padre di lui, nonché marito di lei. Un gesto, è l'ultimo inquietante scenario, arrivato in un contesto familiare problematico. Piero Moriconi non accettava l'omosessualità del figlio, quest'ultimo invece difeso dalla madre. Di fronte a una brutalità di questo tipo, Ilaria Salis non perde occasione per buttarla sulla politica. "Mirko e Kety, rest in power - scrive l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana in un post su X -. L’omofobia e la transfobia, così come ogni violenza di genere, continuano a ferire e a uccidere".

Da qui l'attacco alla destra: "Non sono fenomeni che appartengono esclusivamente alla destra, ci mancherebbe. Guai a sentirsi immuni, ciascuno di noi. Ma la destra continua troppo spesso a negarne l’esistenza, a giustificarli, a minimizzarne la gravità o a rifiutarsi persino di riconoscerli. Non è un caso se, in tutta Europa, molte delle campagne d’odio contro le comunità LGBTQI+ trovano sostegno proprio nei gruppi dell’estrema destra: dai Patrioti, di cui fa parte la Lega, all’ECR, dove siede Fratelli d’Italia, fino all’ESN, il gruppo in cui si è riciclato Vannacci. Essere antifascist* vuol dire combattere in ogni situazione questi fenomeni d’odio e chi, per convinzione ideologica o convenienza politica, li alimenta e li sfrutta. Con immenso dolore e rabbia".