Silvia Salis in vacanza a Forte: occhio alle foto in spiaggia...

Prima della partenza, Salis aveva preso parte a Genova all’inaugurazione della “Spiaggia dei bambini”, progetto dedicato alle famiglie, accompagnata dal figlio Eugenio , che ha scelto di portare il cognome della madre. Una decisione condivisa con il padre, il regista Fausto Brizzi, e maturata anche alla luce del recente lutto familiare che ha colpito la sindaca.

Conclusi gli impegni ufficiali, Salis ha raggiunto Forte dei Marmi, dove aveva già trascorso una breve visita nel fine settimana precedente. In serata si è ritrovata con alcune amiche al Maitò per un aperitivo e una cena sul mare, prima di pernottare in un hotel del centro. Una sequenza documentata dalle foto di Chi che potete vedere in pagina. La mattina seguente ha trascorso alcune ore in spiaggia, concedendosi ancora un momento di tranquillità lontano dagli impegni pubblici. Nel corso della giornata è stata raggiunta anche da un amico, con il quale ha condiviso parte del tempo. Nel pomeriggio, intorno alle 16, la sindaca era in viaggio verso Genova.