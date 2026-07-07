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Andrea Sempio

4 di Sera, Majorino attacca la Meloni in tv? Malan lo gela subito così...

martedì 7 luglio 2026
4 di Sera, Majorino attacca la Meloni in tv? Malan lo gela subito così...

2' di lettura

A 4 di Sera a tenere banco è il vertice Nato di Ankara. Ma Pierfrancesco Majorino non si lascia sfuggire l'occasione di infangare Meloni con parole piuttosto discutibili. Diciamolo subito: per la sinistra se Meloni è vicina a Trump ha colpe da pagare, se rompe col tycoon ha ugualmente colpe. Un cortocircuito senza precedenti.

E per rendersene conto basta dare un'occhiata a quanto detto da Majorino nel talk show di rete 4: "Non c'è da aspettarsi molto da questo vertice e si doveva, io credo, da parte italiana anche in questi mesi essere molto più netti nei confronti delle scelte allucinanti dell'amministrazione Trump e non lo si è fatto. Si è stato molto in realtà contraddittori, si è stati molto subalterni sui dazi, non si è fatto niente per fermarlo rispetto alla scelta, alle scelte terrificanti operate a Gaza, al massacro di Gaza. Il governo italiano alla fine è stato sostanzialmente zitto in tutta quella vicenda e soprattutto è una corsa, chi è più nazionalista, che porta a massacrare la funzione europea, a togliere qualsiasi prospettiva di multilateralismo possibile, cioè di gestione comune dei problemi del mondo, mettiamola così, e umilia il nostro paese.Non mi pare che ci abbiamo fatto una gran bella figura". E ancora: "Il paese esce umiliato da tutti questi mesi perché non ha tutelato a sufficienza i propri interessi sul piano economico". In collegamento c'è Lucio Malan di Fdi che gela Majorino con un solo gesto: un sorriso che vale più di mille parole...

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Redazione