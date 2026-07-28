Il corso di nuoto riservato ai migranti

Le onde. Il mare. Genova splende e così le sue acque. Mentre i raggi del sole scaldano la pelle un po’ più in là una moltitudine di persone si tuffa. Occhialini, braccioli e sorrisi. Sono tutti attorno a Sarjo, a Wuye, a Ismaila e a Bokara. Anzi le persone sono immerse nel mare di Voltri per loro. Lezioni di nuoto. E così, ieri mattina, sfogliando il Secolo XIX osserviamo le bracciate e lo stile libero che ricorda quello di Eric Moussambani, il nuotatore equatoguineano che partecipò alle Olimpiadi di Sidney nel 2000. I quattro ragazzi vengono dal Gambia e sono arrivati in Italia su un barcone. E così quale migliore idea, per integrare, che ideare un corso natatorio. «Il progetto è dell’associazione Tutori Riuniti Liguria, con il sostegno del Fondo beneficenza di Intesa Sanpaolo e di una rete preziosa composta dall’asd Il Pontile di Pra’ e del circolo Carbonai di Sampierdarena: il titolo scelto è “Il mare, un’altra prospettiva”». Così sintetizza il quotidiano genovese. Una prima volta mostrata con orgoglio. Il programma, denominato “Fare pace con il mare”, è attivo da qualche stagione a Savona e grazie al lavoro di Rossella Pisano - allenatrice di nuoto e counselor - ora anche le rive di Genova incontrano i corsi per immigrati. Appare una telecamera e il 18enne Bokara racconta la sua vicenda. È in Italia da due anni e dice che prima aveva «paura del mare perché non sapevo nuotare» ora è diverso. Le parole in fila tra il viaggio «così, così» per raggiungere la nostra Nazione e il fatto che «prima» era più complicato vivere in Italia.

TUTORI

I quattro si impegnano affrontando il mare, ma l’operazione appare più il tentativo di esporre questi giovani immigrati a favore di camera. Mostrati come fossero una sorta di campionario dell’integrazione. E così il nuoto diventa sinonimo di accoglienza. L’associazione Tutori Riuniti Liguria guida le operazioni. Le iniziative partono dalla legge 47 del 2017 che ha introdotto la figura del tutore come rappresentante giuridico dei minori sul territorio nazionale. «Siamo 68 in tutta la Liguria non è semplice, nessuno nega che ci siano casi difficili, ma quello che vorremmo mostrare è che c’è anche altro. I giovani migranti spesso finiscono all’attenzione per casi di cronaca negativi. Non si parla invece di ragazzi come questi che hanno imparato la lingua, che stanno iniziando a lavorare o, a settembre, andranno a scuola. Serve accompagnarli in un percorso di integrazione vera». Dice Francesca Lai, presidente del sodalizio dei tutori al Secolo XIX.