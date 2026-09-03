Report, Claudia Di Pasquale nuova co-conduttrice: chi è

È Claudia Di Pasquale la nuova conduttrice di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti arrivata nella serata di mercoledì. La storica inviata del programma di inchiesta di Rai 3 era già in pole position per affiancare Daniele Piervincenzi , l'altro conduttore designato dalla Rai insieme a Presutti prima del passo indietro di quest'ultima. "I conduttori li sceglie il direttore, faccio il direttore, mi pagano anche per questo", aveva dichiarato il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Ore 14.

Di Pasquale fa parte della squadra degli inviati storici del programma, avendo lavorato anche con Milena Gabanelli . In questi giorni, alcuni giornalisti della trasmissione avevano chiesto di "correggere le decisioni prese che non sono accettabili per chi, professionalmente, si è sempre riconosciuto nell'identità e nei valori di 'Report' e che potrebbero costringere a scelte lavorative diverse".

"E allora? Come va?". E giù insulti. In Rai si respira un clima sempre più incandescente, la tel...

Avevano chiesto "inoltre il diretto coinvolgimento della redazione nelle scelte aziendali, al fine di preservare autonomia e indipendenza di un presidio fondamentale del servizio pubblico". Pertanto "l'assemblea dei giornalisti indice lo stato di agitazione e si riserva di mettere in atto ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero". Dal canto suo Corsini è sempre stato intransigente: "I conduttori li sceglie il direttore" e su Piervincenzi, nessun passo indietro. Quella di Presutti, infatti, "è una scelta personale, lei è una risorsa e un'ottima professionista".

Al nome di Di Pasquale conduttrice, applausi e grida di esultanza sono stati uditi provenire dalle stanze dove si trova la redazione di Report. Alle 18 sarebbe previsto un incontro a quattro con Corsini, cui dovrebbero partecipare Di Pasquale, Piervincenzi, Bernardo Iovene e Giulio Valesini.