Report, Claudia Di Pasquale nuova co-conduttrice: chi è

È Claudia Di Pasquale la nuova conduttrice di Report dopo la rinuncia di Giulia Presutti arrivata nella serata di mercoledì. La storica inviata del programma di inchiesta di Rai 3 era già in pole position per affiancare Daniele Piervincenzi, l'altro conduttore designato dalla Rai insieme a Presutti prima del passo indietro di quest'ultima. "I conduttori li sceglie il direttore, faccio il direttore, mi pagano anche per questo", aveva dichiarato il direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Ore 14.
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Di Pasquale fa parte della squadra degli inviati storici del programma, avendo lavorato anche con Milena Gabanelli. In questi giorni, alcuni giornalisti della trasmissione avevano chiesto di "correggere le decisioni prese che non sono accettabili per chi, professionalmente, si è sempre riconosciuto nell'identità e nei valori di 'Report' e che potrebbero costringere a scelte lavorative diverse".
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Avevano chiesto "inoltre il diretto coinvolgimento della redazione nelle scelte aziendali, al fine di preservare autonomia e indipendenza di un presidio fondamentale del servizio pubblico". Pertanto "l'assemblea dei giornalisti indice lo stato di agitazione e si riserva di mettere in atto ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero". Dal canto suo Corsini è sempre stato intransigente: "I conduttori li sceglie il direttore" e su Piervincenzi, nessun passo indietro. Quella di Presutti, infatti, "è una scelta personale, lei è una risorsa e un'ottima professionista".
Al nome di Di Pasquale conduttrice, applausi e grida di esultanza sono stati uditi provenire dalle stanze dove si trova la redazione di Report. Alle 18 sarebbe previsto un incontro a quattro con Corsini, cui dovrebbero partecipare Di Pasquale, Piervincenzi, Bernardo Iovene e Giulio Valesini.