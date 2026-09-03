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In Onda, duro scontro tra Renzi e Aprile: "Fate voi, perché sennò divento antipatica"

giovedì 3 settembre 2026
In Onda, duro scontro tra Renzi e Aprile: "Fate voi, perché sennò divento antipatica"

1' di lettura

Un secco botta e risposta tra Matteo Renzi e la conduttrice Marianna Aprile è andato in scena nel corso dell'ultima puntata di In Onda, su La7. Il tema della discordia? Gli affari del leader di Italia Viva con l'Arabia Saudita. "I lavori non sono tutti uguali, un ex Presidente del Consiglio che fa affari con un paese che aveva appena fatto a pezzi un giornalista", attacca Aprile. Renzi la interrompe: "Quali sono gli affari che ho fatto io? Io voglio parlare dei problemi degli italiani". 

La conduttrice, mostrandosi piuttosto infastidita, insiste sulla questione: "Io non voglio essere antipatica, voglio finire la frase senza che nessuno mi interrompa. Io stavo parlando, non le stavo facendo una domanda. Diventa fastidioso". E allora Renzi: "Se lei mi fa una domanda, io rispondo". "Le domande hanno i punti interrogativi alla fine", puntualizza Aprile. "Faccia l'analisi sociologica", provoca Renzi. "Lessicale, semmai", lo corregge la giornalista. "Anche sociologica", ripete l'ex Presidente del Consiglio. 

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Lo scontro prosegue, fino al punto di rottura. "Mi ha interrotto lei?", chiede Renzi. Aprile batte la mano sul tavolo e ci rinuncia: "Fate voi, perché sennò divento antipatica". A quel punto prova a inserirsi Emiliano Fittipaldi, ma Renzi, tornando al discorso iniziale, lo anticipa: "C'è una legge in questo Paese che dice che queste cose io non le posso più fare. Prego, ho risolto".

Guarda lo scontro tra Renzi e Aprile a In Onda su La7

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